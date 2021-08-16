新的移动应用可让参与者在跑步、步行或摇滚跑时保持联系，以支持19个国家/地区的35家以青年为中心的慈善机构

多伦多2021年8月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 由于新冠疫情的持续影响，RBC（加拿大皇家银行）儿童长跑比赛将于2021年10月16日至17日以全球虚拟形式回归，举办一次“活动周末”。今天，RBC开放了“活动周末”的注册，并宣布通过一款新的移动应用来实施其重新设计的虚拟参与者体验计划。



RBC Race for the Kids wordmark and screenshots of the new mobile app

在新冠疫情开始之际，RBC积极地将其儿童版RBC长跑比赛转变为全球虚拟形式，以确保它可以继续支持全球年轻人，同时正视对公众聚会的必要限制。因此，2020年，超过33000名参与者筹集了880万美元，使数十个以青年为中心的慈善合作伙伴受益，这些合作伙伴的支助和服务比以往任何时候都更需要。



Through the mobile app, participants can stay connected and competitive

一种新的比赛方式

无论地域、年龄或健身能力如何，RBC长跑比赛儿童版面向所有人开放。参与者可以在网站 rbcraceforthekids.com 上免费注册，这是一个提供无缝体验的集成注册和筹资平台。

作为2021年的新尝试，RBC长跑比赛儿童版参与者将通过移动应用体验“活动周末”。注册后，参与者可以下载该应用，开始使用其众多令人兴奋的互动功能，包括：

在当地社区选择预先确定的要跑完的距离（无固定路线）。根据他们选择的距离，该应用将在活动期间分享一系列音频提示，以鼓励和激励参与者向个人终点线前进。

选择最方便的方式记录自己的活动：通过应用内集成跟踪器或连接到可穿戴健身设备。

跟踪训练里程数（公里/英里），与个人或团队竞争以攀登排行榜，并关注对手的训练活动。

记录自己的活动表现，在应用内的活动动态消息中分享自己的路线图/照片，或发布到自己的个人社交媒体频道。

解锁应用的增强现实镜头，以便在完成活动期间和之后使用面部滤镜和数字奖牌——数字奖牌也可以发布到自己的个人社交媒体频道上。

鼓励参与者在遵守当地公共卫生建议和政府指导方针的同时，独立完成跑步、步行或摇滚跑，或与家人和朋友一起完成。

支持任何地方的青年人

无论参与者实际位于何处，他们都可以选择在注册过程中向35个参与此次活动的慈善合作伙伴提供支持。位于全球各地的所有参与合作伙伴为其当地社区的青年提供极其重要的支持和服务。

2021年RBC长跑比赛儿童版合作伙伴包括：

2020年之前，RBC比赛儿童版活动在17个地点举行，包括：巴哈马、巴巴多斯、卡尔加里、芝加哥、香港、泽西岛、吉隆坡、伦敦、蒙特利尔、纽约、渥太华、西雅图、圣保罗、悉尼、多伦多、特立尼达和多巴哥以及温哥华。迄今为止，系列赛事已吸引超过29万名参与者，他们集体筹集资金超过6500万美元。

除继续举办RBC比赛儿童版外，RBC到目前为止已承诺投入1300万美元，以应对新冠疫情期间的粮食安全、心理健康和战略准备。2020年，RBC为其战略优先项目提供了超过1.4亿美元的捐款，将资金投入当地社区组织以及其运营地区的公益事业。

要了解有关RBC长跑比赛儿童版慈善合作伙伴或虚拟活动体验的更多信息，请访问： rbcraceforthekids.com 。

相关链接 :

http://www.rbc.com

RBC邀世界各地参与者体验新版儿童虚拟赛跑 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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