RBC邀世界各地参与者体验新版儿童虚拟赛跑

新的移动应用可让参与者在跑步、步行或摇滚跑时保持联系,以支持19个国家/地区的35家以青年为中心的慈善机构

多伦多2021年8月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 由于新冠疫情的持续影响,RBC(加拿大皇家银行)儿童长跑比赛将于2021年10月16日至17日以全球虚拟形式回归,举办一次“活动周末”。今天,RBC开放了“活动周末”的注册,并宣布通过一款新的移动应用来实施其重新设计的虚拟参与者体验计划。

RBC Race for the Kids wordmark and screenshots of the new mobile app