香港2021年8月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 中国领先的以支付为基础的科技平台 — 移卡有限公司（简称“移卡”或“该公司”，SEHK：9923）今天宣布，公司将公布其截至 2021 年 6 月 30 日 的六个月的未经审计财务业绩。

公司管理层将于北京时间2021年8月26日晚上8时（美东时间早上８时）主持业绩电话会议。

电话会议的电话号码及密码如下：

中国内地 400 820 6895 中国香港 +852 3018 8307 美国 1844 760 0770 (免费) / +1 347 549 4094 英国 0800 051 4241 (免费) / +44 203 713 5084 国际 +65 6713 5330 密码 8860409

请与会者于会议开始前 15 分钟拨打电话并输入密码。

电话会议结束后约两小时至2021年9月2日止，可拨打以下电话收听电话会议录音。

中国内地 400 632 2162 中国香港 +852 3051 2780 美国 1855 452 5696（免费） 英国 0808 234 0072（免费） 国际 +61 2 8199 0299 密码 8860409

关于移卡有限公司（股份代号：9923.HK）

移卡是中国领先的以支付为基础的科技平台，为商户及消费者提供支付及科技赋能商业服务。移卡于2020年6月在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为09923.HK。公司的价值主张是建立一个商业数字化生态系统，可实现商户与消费者之间无缝、便捷及可靠的支付交易，并进一步提供丰富多样的科技赋能商业服务，其中包括(i)商户 SaaS 产品，可帮助客户提高营运效率；(ii)精准营销服务，让客户有效地触及其目标市场；及(iii)金融科技服务，满足客户的金融需求。

详情请访问：www.yeahka.com/hk/investors.html

移卡有限公司将于2021年8月26日公布2021年中期业绩 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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