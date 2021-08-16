上海2021年8月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，由上海报业集团界面新闻主办的“2021界面新消费盛典”圆满落幕，在本次盛典上，主办方宣布了“2021安心奖”获奖品牌，强生消费品旗下李施德林品牌在众多品牌中脱颖而出，荣获“年度口腔护理品牌”殊荣，继续强化其在口腔健康护理领域的领先地位。四年来，界面新消费盛典顺应消费升级趋势，关注消费领域最新动态，汇聚超过1000个消费品牌。其中“2021安心奖”综合了全赛道，由媒体评审、机构评审、及大众投票最终评选出40个年度安心品牌，涵盖消费品各个领域。

作为全球最具综合性、业务分布范围广的医疗健康企业之一，强生公司一直以来致力于融合关爱、科学与智慧，为人类健康事业的发展带来意义深远的改变。旗下口腔护理领导品牌李施德林创立于1879年，是一家不折不扣的“百年老字号”，品牌为提升广大消费者口腔健康所做的不断创新，让其始终焕发年轻活力。2018年起，李施德林与天猫创新中心展开合作，首次运用大数据洞察和小样本调研的能力优势，精准把控中国消费者真实口腔护理需求，快速开发定制了李施德林全球第一款针对中国女性消费群体的漱口水 — “仙女水”。从新配方研发到产品上市仅历时5个月，随即在电商平台实现热销。此后根据消费者洞察反向定制的漱口水产品推广至澳大利亚，日本，新加坡等多个国家，开创了中国数字化创新向全球输出的先河。时至今日，李施德林“仙女水”已迭代升级至4.0版本，全新李施德林蜜瓜果茶漱口水预计将于今年9月在中国市场首发上市。

作为致力于提升公众口腔护理观念的业界领导者，李施德林将继续坚持关注国民口腔健康、帮助广大消费者养成正确科学的口腔护理习惯，共同实现2030年国民营养计划和全民个人“健康口腔”。

李施德林荣获2021界面“安心奖” 持续领跑口腔健康护理赛道 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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