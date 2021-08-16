北京2021年8月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年8月13日，“麒麟创客北京·鲲鹏应用创新大赛北京区域赛圆满结束。本次北京区域赛由工信部、财政部统筹指导，北京市经济和信息化局、北京市财政局、北京市顺义区人民政府、北京鲲鹏联合创新中心、华为技术有限公司、麒麟软件有限公司联合举办，400多家行业应用ISV及基础软件厂商报名参加本次大赛，鲲鹏评审团对所有报名项目的解决方案进行了审核，经过初选后近60支团队脱颖而出，入围北京区域决赛。

北京市经济和信息化局一级调研员辛欣先生，华为中国区创新中心总经理周黎先生，麒麟软件有限公司高级副总裁高巍先生，作为嘉宾参加了本次线上评选并致辞。

辛欣先生表示

今年大赛自2021年6月16日启动以来，得到了社会各界大力支持和创业群体广泛关注。目前大赛已截止报名，共有4349个项目报名参赛：其中企业组项目1928个，创客组项目765个，1656个项目报名参加龙头企业专项赛。总参赛项目数量较2020年增加52.9%。希望广大创业者朋友们利用好鲲鹏·应用创新专项赛这个平台，不断发展壮大，成为北京市创新创业的新星。

周黎先生表示

鲲鹏应用创新大赛是面向全球开发者的顶级赛事，北京市作为华为公司鲲鹏生态的战略高地，本次大赛我们旨在激发行业应用创新、加速产业融合、促进人才培养，吸引全产业开发者共同打造鲲鹏全栈解决方案，麒麟软件有限公司作为国内操作系统的龙头企业，本次与北京鲲鹏联合创新中心联合举办的北京域赛，也希望通过本次大赛更好的促进各位应用合作伙伴与鲲鹏及基础软件的合作，更好的实现三方的共赢。

高巍先生表示

鲲鹏联创中心与麒麟软件将会共同缔造“鲲鹏+麒麟”北京数字经济产业底层技术生态，我们和大家做好三点：一是突破关键核心技术、提升科技创新能力、提升自主产品核心竞争力，体现我们的恒心；二是发挥北京市人才和产业优势，提高北京信创品牌、技术和生态优势,贯彻高质量发展目标，体现我们的重心；三是缔造“鲲鹏+麒麟”底层技术生态作为发展目标，贯彻落实北京数字经济的战略部署，体现我们的决心。

受到疫情的影响，北京区域决赛采用线上答辩+线下集中评审的方式进行，运用华为WeLink线上会议，使参赛团队可以远程参与答辩，在保障参赛者安全的同时，规范有序地开展比赛。还针对五个赛道分别开设了五个线下分会场。分会场的嘉宾评委团则是来自华为技术有限公司、北京鲲鹏联合创新中心、麒麟软件有限公司，技术行业的佼佼者组成。大赛获奖团队将会获得由活动主办单位颁发的奖金、奖杯。同时将会获得与鲲鹏在业务链条上深度交流、战略协同和资本合作的机会。

企业参赛队伍依次上线进行方案的介绍、演示及答辩。参赛队伍向专家评委老师讲解了优秀的基于鲲鹏行业应用方案，从讲解中可以看到，参赛作品围绕政府、金融、运营商、大企业、开放赛题进行了深度的分析和方案制作、演示。经过4个多小时激烈的角逐论证，每一支队伍都用实力证明了在鲲鹏计算产业创新之路上的能力，涌现不少优秀的鲲鹏解决方案，更好的推进了北京鲲鹏生态环境的健康发展，后续，北京鲲鹏创新中心将持续跟进比赛中优秀方案的落地，将继续依托优势产业资源，积极推进信息技术创新项目的落地发展，与伙伴一起共同繁荣鲲鹏产业建设，助力北京数字化转型。

鲲鹏应用创新大赛2021-北京赛区圆满落幕 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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