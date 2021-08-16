北京2021年8月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年8月16日，思享无限控股有限公司（以下简称“思享无限”，纳斯达克股票代码：SJ）宣布正式开启数字艺术品试点计划，与纽约地区当代艺术画廊合作，展示与销售年轻艺术家的数字艺术品。

思享无限通过合作伙伴GFE基金会与纽约Latitude Gallery、Onboard Gallery，以及Herr Gallery展开试点合作计划。该计划将纳入一群年轻艺术家，将他们的作品通过线下画廊与数字化线上展示，思享无限提供技术支持、上线数字艺术品和市场测试，并打通OpenSea、Rarible和Foundation等平台的交易通道。

这些试点画廊的选定是因其在数字艺术品领域展示过出色的创新作品。作为当代艺术画廊，Latitude Gallery、Onboard Gallery和 Herr Gallery已有初步计划，即探索通过数字艺术社区网络在世界各地推广和营销年轻艺术家的作品。Latitude Gallery从 2019 年开始举办年轻艺术家的展览和活动，以帮助年轻艺术家接触数字艺术品收藏家；Onboard Gallery已在各种平台上开展多项数字艺术品启动计划，并在数字艺术品市场选出精英艺术家，为其打造网络影响力；Herr Gallery一直为艺术家创作数字艺术品，提供技术支持和智能程序设计，并在多个渠道和平台上进行推广。

目前，思享无限已经建立一支专项团队，该团队由具有程序设计能力和游戏技术经验的研发人员组成，为年轻艺术家创作数字艺术品提供网络测试与营销支持。为了测试单个艺术品的市场价值，思享无限计划针对旗下近30万名主播投放一些精选的数字艺术品，主播能够在其数字化奖励系统中将数字艺术品作为礼物与他人进行交易，并在直播平台内的虚拟世界和游戏中展示数字艺术品。未来，思享无限将创作数字艺术品礼物，并将这些礼物推广给近2.5亿名注册用户。

“虽然有几家备受瞩目的拍卖行和画廊举办过数字艺术品的拍卖，但这个市场仍然非常年轻，还不够成熟。对于年轻艺术家来说，数字艺术品的内置机制使其价值升高，作品每一次的出售都会向艺术家支付版税。在传统模式下，年轻艺术家在职业生涯初期卖掉一件作品，如果作品在以后的拍卖中升值，他们享受不到任何利润。新的模式将如何改变艺术界，如何改变艺术家们对自己作品的培养，十分令人好奇与期待。对于画廊来说，与思享无限这样的技术领军企业合作，进入数字艺术品市场，将扩大我们的全球影响力。”Altitude的画廊负责人Aneta Cample说。

本次试点是思享无限与GFE基金会进行战略合作的又一实质性动作。这一战略合作关系于2021年7月7日开始，旨在支持世界各地的年轻艺术家。对于思享无限来说，这项合作为探索虚拟世界和艺术之间的交叉点提供新的渠道，用高价值的内容丰富直播生态系统，并探索出新的直播类别。思享无限的直播内容越来越多样化，包括文化、健康、美食、美容等，现在通过直播帮助艺术家找到接触粉丝和收藏家的新方法。思享无限将数字艺术品视为保护和跟踪独特虚拟礼物价值的重要工具，是在其平台创建沉浸式虚拟现实世界的一个重要步骤。思享无限希望帮助年轻艺术家，为他们提供专业技术支持，让他们进入数字艺术品市场，并在营销数字艺术品的过程中起到导向作用。

思享无限CEO何晓武表示：“数字艺术品创作是我们持续战略的关键部分，旨在吸引高质量的创作者，以丰富和完善我们娱乐生态系统的价值体系。”“数字艺术品对于原创艺术品、音乐等都是一个很好的展示与营销途径，让创作者通过作品数字化再次获得收益，同时，激励他们投入更多时间在我们平台上创作内容，期待这些才华横溢的艺术家们在未来创造性地输出成果。”

另外，思享无限和GFE基金会将于十月在纽约主办一个线上线下相结合的开幕晚会，该计划内排名前十的艺术家，将展示他们的作品、分享他们的经验、讲述他们的故事。通过这次活动和未来的其他活动，思享无限和GFE基金会计划打造一个艺术品数字化社区，并提供技术支持以打通各大网络平台，帮助年轻艺术家在未来的虚拟艺术领域开拓新市场。

思享无限深入支持纽约艺术画廊 试点直播与数字艺术品上链 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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