安姆科扩大创新中心全球网络

苏黎世2021年8月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 安姆科(纽约证券交易所股票代码:AMCR)(澳洲证券交易所股票代码:AMC),它是开发和生产绿色包装的全球领导者,其在今天宣布计划新建两家最先进的创新中心。在比利时根特和中国江阴的新工厂将于2022年年中接待客户,并将在未来两年全部竣工。预计总投资为3500万美元。

Outside one of Amcor’s Innovation Centers, USA