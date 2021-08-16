在亚洲和和欧洲建立两家工厂来扩大全球网络，补充北美现有的创新中心

在中国和比利时的工厂将提供沉浸式的客户和消费者参与、先进的分析和材料科学实验室、产品开发试生产线，并照搬客户现场包装操作的试验。

新中心将于2022年年中接待客户，后期建设将持续到2023年，总投资为3500万美元

苏黎世2021年8月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 安姆科（纽约证券交易所股票代码：AMCR）（澳洲证券交易所股票代码：AMC），它是开发和生产绿色包装的全球领导者，其在今天宣布计划新建两家最先进的创新中心。在比利时根特和中国江阴的新工厂将于2022年年中接待客户，并将在未来两年全部竣工。预计总投资为3500万美元。



Outside one of Amcor’s Innovation Centers, USA

新中心可扩大安姆科创新网络在全球的覆盖，该网络目前覆盖有美国的尼纳、威斯康辛、曼彻斯特、密西根等旗舰网点，以及全球一些比较小的网点。更广泛的网络将使全球客户能够利用公司深厚的材料科学专业知识和包装开发能力。

安姆科首席商务官Peter Konieczny表示：“当世界上一些大品牌在尝试提高它们产品的可持续性，并兼顾总体消费者体验的改善时，我们的创新中心已经成为它们信赖的目的地。” “我们对我们全球创新网络的扩展感到非常高兴，并将继续成为全球客户首选的成长伙伴。”

今天宣布的中心将具有客户迫切需要的差异化特点：

沉浸式客户体验设施——可产生消费者洞见，可举行共建会议，并可进行快速原型设计。

先进的分析和材料科学实验室。

专用的试生产设备。

包装机器——可照搬客户的操作进行试验，无须中断客户的生产。

具有最新的跨多种材料的回收和堆肥专业知识。

安姆科软包装业务首席技术官William Jackson表示：“我们的创新和设计中心为客户提供了独特的空间，可以测试各种材料和形式的新想法和技术而不会扰乱商业运营。“无论我们的客户身处世界任何地方，他们都能够获得我们的创新能力，并从专业经验和知识在整个网络中的无缝转移获益。”

安姆科每年为其行业领先的研发活动投入资金超过1亿美元。该公司是包装解决方案提供商，率先承诺到2025年实现所有产品可回收或可重复使用，并有望实现这一承诺。

关于安姆科

安姆科是为食品、饮料、制药、医疗、家庭和个人护理以及其他产品开发和生产环保包装的全球领导者。 安姆科与全球领先的公司合作，通过一系列软硬包装、特种纸箱、封装和服务，保护它们的产品和依赖这些产品的人，实现品牌差异化并改善供应链。该公司专注于生产用料更少的包装，并不断增加包装的可回收性和可重复利用性，用更多可回收的成分制造包装。安姆科大约有47000名员工，业务覆盖40多个国家约230个地区，年销售额125亿美元。 纽约证券交易所股票代码：AMCR；澳洲证券交易所股票代码：AMC

安姆科扩大创新中心全球网络 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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