多资产经纪商 HotForex 因其致力于提供无与伦比的交易服务而持续受到世界各地知名机构的认可。

毛里求斯路易斯港, 2021年8月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 新奖项的范围从最佳外汇经纪商到最佳客户服务体验，体现出全球精选经纪商提供的各种产品和服务。

HotForex 的一位发言人评论说：“我们很高兴能够一直得到如此广泛的受众。我们一直致力于诚实、公开和透明，并致力于持续提供高水平的卓越服务。我们所获得的五个新奖项有：

《 全球商业评论》杂志颁发的亚洲最佳外汇经纪商奖

《全球银行和金融评论》评选的拉丁美洲最佳外汇经纪商奖

国际商业杂志评选的全球最佳客户资金安全保障奖

《国际资本金融》杂志评选的 2021 年全球最佳市场研究和教育奖

2021 《世界商业展望》评选的全球最佳客户服务体验奖

同HotForex 进行交易的优势

HotForex始终致力于通过提供出色的交易条件、卓越的交易工具和安全可靠的交易来提供最佳的交易体验。其成功使其成为全球超过 250 万账户持有人的首选全球经纪商。

低点差和灵活的杠杆

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MT4 MT5 免费负余额保护

高达 5,000,000 欧元的市场领先保险

5,000,000 每日市场分析

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24/5 全天候支持团队，会说超过 27 种语言

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全球首选经纪商 HotForex 的五项新荣誉 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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