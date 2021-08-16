美国麻省剑桥和中国北京2021年8月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 百济神州（纳斯达克代码：BGNE；香港联交所代码：06160）是一家立足科学的全球化生物制药公司，专注于在世界范围内开发创新、可负担的药物，为全球患者改善治疗结局与可及性。公司今日宣布，将于北京时间 8 月25 日（星期三）晚上 9 点30分，即美国东部时间 8 月 25日（星期三）上午 9 点30分，召开投资者电话会议讨论其早期研发管线以及研发团队，并对此进行网络直播。

届时，百济神州官方网站内的投资者关系板块（http://ir.beigene.com或http://hkexir.beigene.com）将对以上演讲进行网络直播。直播回放记录于会议结束之后可供查看，并于 90 天内作为存档以供查看。

百济神州宣布将于2021年8月25日召开投资者电话会议讨论公司早期研发管线及研发团队并进行网络直播 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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