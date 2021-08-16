探索“金融+旅游”融合发展：庐山建行助力庐山旅游发展原创新闻中国经济新闻网

中国经济新闻网讯（余翰辰 欧阳吟章 记者 姜业庆） 庐山旅游业作为当地经济发展的支柱产业，如何助力旅游业发展，满足人民对美好生活的向往，是长久以来当地政府工作的重点也是难点所在。在庐山上，你不仅能够领略到大自然的鬼斧神工，也能见证建设银行江西省分行是如何运用金融活水，让当地的经济发展更加枝繁叶茂的。 建行速度及时“叮” 一座具有百年历史英式风格的红顶石墙别墅，坐落在庐山景区的皓月松林之间，正所谓“月照松林间，清泉石上流”。这里依山傍水，云雾缭绕，晚霞如锦。平日里，宾馆汪老板时常小憩于此，观云起云落，品茶赏月。然而一场突如其来的新冠肺炎疫情，打破了这美好的画面。“疫情来临时，恰逢宾馆商务楼改造，钱投下去了，工程却停工了。而且没有了游客，我唯一的收入来源也没有了，当时真到了走投无路的地步。”汪老板说道。 了解到汪老板的这一情况后，建行牯岭支行主动与他取得了联系，并结合地方政府扶持企业复工复产的政策，为汪老板制定了一套综合服务方案，通过“担保+信用+抵押”的形式，先后投放贷款490余万元，有效缓解了汪老板的经营压力。 “那时地方政府为帮助企业应对疫情，支持企业复工复产而推出了财园贷产品…