塔利班的前世今生 万维读者网

编者按：野蛮战胜了文明，邪恶残暴的塔利班又上台了！但这次塔利班似乎想给人一种放下屠刀立地成佛的崭新形象，不仅没有大开杀戒，却反而开始许诺给阿富汗人民平等、敏朱、自由、幸福和尊严，庄严的向全世界宣布阿富汗人民终于站起来了！ 但已经被骗得七荤八素的世界人民却将信将疑，塔利班是不是被美国打怕了害怕被美国斩首或者再次被美国赶下台，被迫改过自新了？还是塔利班为了自己的执政具有合法性真的幡然悔悟？我们不能只看塔利班怎么说的，我们还要看它会怎么做，毕竟，它现在还是联合国名单上的恐怖分子，它的种种恶行还让世界战栗不已。 要预测未来，必须了解其过去。下面，编者就给大家搜集到了一篇关于塔利班前世今生的文章，请大家阅读： 出生在坎大哈市附近的诺德村，村中住的都是普什图人。普什图族是阿富汗的第一大族，约占阿富汗人口的40%，其次是塔吉克族、哈扎拉、乌兹别克、土库曼等20多个少数民族。奥马尔所属的霍塔克部落是吉尔扎伊部普什图人的一个分支。 在阿富汗，20多个民族杂居在一起也是一个很壮观的场景。他们一般情况下“各说各话、各找各妈”，谁也不搭理谁，在他们眼里只有宗教、部落、长老，不知道国家为何物？ 早年的奥马尔曾在…