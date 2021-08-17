如愿到“最危险国”旅行 英男刚抵阿富汗即被困

劳特里奇通过直播向外界求救。（网图） （伦敦17日讯）英国一名21岁大学生劳特里奇早前以“最危险的国家”为目的，选择到阿富汗旅行，岂料这名大学生刚抵达2日，首都喀布尔便被武装组织塔利班攻陷，令他有家归不得，绝望受困。 虽然旅程开展之初，已传出塔利班攻城略地的消息，但劳特里奇认为阿富汗政府无论如何也不会在一个月之内倒台，预料“最严重只是食物中毒而已”，故便按照原定计划飞抵喀布尔。 岂料抵达两日后，塔利班便兵临城下，劳特里奇对塔利班势如破竹的进度目瞪口呆，此刻才急忙找回国办法，然而喀布尔商业航班都已被取消，而向英国驻喀布尔大使馆致电或电邮也全部石沉大海。 劳特里奇绝望受困下，幸获安排在一处安全旅馆暂避，并通过直播平台分享现况。 直播期间，劳特里奇甚至已做好死亡的心理准备，直言：“我已经对死亡做好了充分准备，这次的旅行是上帝对我的考验，我很虔诚，我相信总有人会眷顾我的……如果我死了，不要感到内疚，我会快乐、虔诚和自豪地死去。” 劳特里奇的事蹟被广泛报道后，有英国传媒引述英国外交部，指他们已接获劳特里奇的求助。据报，目前有约4000名英国公民被困阿富汗，英国政府现正试图营救。 新闻来源：星岛日…