飞猪推“安心游”保障举措 涵盖门票、酒店、租车等场景_新浪科技_新浪网

原标题：飞猪推“安心游”保障举措 涵盖门票、酒店、租车等场景 DoNews8月17日消息（翟继茹）17日，飞猪宣布启动“安心游”保障行动，针对景区门票、租车、酒店等场景出台多项数字防疫举措，包括推出景区门票“安心游”方案，实现门票分时预约，入园码、健康码、行程码三码单屏展示一键触达；联合租车商家推出“周末安心租”，确保“一车一消杀”，取还车过程少接触甚至“零接触”；免押金、免查房、免排队的“信用住”覆盖超20万家酒店等。 飞猪介绍，在门票“安心游”方案下，景区景点运营人员可根据景区开放情况和限流要求，配置每天各时段的门票售卖量，从预订阶段就开始进行游客分流。针对游客在景区门口经常需要临时扫码并打开多个APP出示入园码、健康码、行程码的痛点，飞猪“安心游”方案优化了景区门票预订功能，在预订成功的订单页，景区入园码、健康码、行程码集成在一屏显示。 截至目前，广州塔、华山、乐山大佛、九华山、西溪湿地、灵隐寺等全国100多家景区已使用飞猪门票“安心游”方案，另有300多家景点支持飞猪、支付宝、淘宝任意一个客户端无接触扫码购票，入园时同样可三码单屏展示一键触达。据悉，飞猪近期还将上线“安心游”页…