中端酒店，警惕“经济型式”垮塌汉庭全季酒店亚朵酒店商旅_手机网易网

图片来源@视觉中国 文 | 空间秘探，作者 | 席以新 近段时间，从裸男闯入到前台甩锅， 酒店 负面新闻不断，巧合的是，这些出现负面的酒店，恰恰都是中端酒店。风口浪尖上的中端酒店，是否正在走上同经济型酒店“后黄金十年”相似的道路？ 不到一个月， 三起中端酒店负面事件 8月尚未过半，就有三家酒店被爆料了负面。 8月5日晚，网友爆料入住上海某 全季酒店 时，凌晨有裸身男子闯入。最后，酒店只是安排工作人员将其送回房间，并未做过多巡视和重点关注。这名网友通过酒店监控看到，自当日凌晨2点21分开始，该男子全裸从酒店7楼开始尝试一间一间开房门，整个过程持续近50分钟，直到打开了自己的房门。 针对这一事件全季酒店品牌发布致歉声明，称没有保护好入住的客人，是酒店不可推卸的责任，辜负了客人的信任，也违背了品牌对客户的承诺，酒店方将对此进行最深刻的反省。同时，酒店品牌高度重视，第一时间展开了内部调查，并承诺将对全国所有全季酒店的门店，进行酒店安全全面自查。 全季的争议尚未结束， 亚朵 又因作为“阿里事件”中的事发酒店被推上热搜。对此，亚朵连发两则声明，指出酒店操作符合酒店业住宿管理规定，无违规操作。不过，…