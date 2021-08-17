聚焦优势资源发展主品牌 — 361度发布2021年中期财报

上海2021年8月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年8月17日，361°国际有限公司发布2021年中期财务报告。报告显示，2021年上半年361°营收31.07亿元，实现净利润4.01亿元，同比增长32.9%。361°儿童保持增长动力，同比增长24.0%，在集团营业额中占比16.0%；同时电子商务业务网上专供品销售收益同比增长54.5%，在集团营业额中占比15.7%。

2021年上半年，361°遵循“单品牌、双驱动、全渠道”战略持续强化核心竞争力，进一步实现业务规模及业绩的稳步提升。2021年第一季度，361°主品牌产品同比有高双位数的增长，童装品牌产品同比增长约20%-30%，业绩复苏趋势加快。2021年第一季度起延续良好发展态势，在资本市场上表现强劲，回顾期内持续稳定增长，期间361°股价达到近52周最高水平。

此外，361°于2021年6月3日完成最终赎回于二零二一年到期之7.25厘优先无抵押票据，通过完成该优先票据全部赎回，361°的短期债务压力基本解除，未来的利息开支也随之减少，财务状况得以明显改善，发展前景更趋乐观，盈利能力持续稳定。

聚焦优势资源发展主品牌，多维度促进品牌力提升

361°聚焦资源发展主品牌，坚持“专业化、年轻化、国际化”的品牌定位，用品牌和产品价值链接用户需求，在激烈的竞争中保持了稳定而可持续的增长能力。361°凭借丰厚的国际大型赛事赞助经验，作为杭州2022年第19届亚运会官方合作伙伴，蓄势在2022体育大年再放异彩。361°主品牌、361°儿童和电子商务将作为三大引擎，共同发力拉动361°业务增长。

361°坚持在科研创新方面大力投入，为产品专业性提供了坚实后盾。截至2021年6月30日，共拥有专利387项，经典国际线迭代升级产品Spire-R和Spire-S、“飞燃”专业马拉松竞速碳板鞋等多款产品获得国际奖项认证。

依托国际线跑步产品常年的专业口碑，361°成功运营“三号赛道”、“燃·球局计划”等品牌IP社群并开展多场落地活动，凭借热爱初心集结热血青年，以专业化、高颜值产品保证优质口碑输出，同时建立消费者直接沟通渠道，二者合力形成品牌自有文化符号。

顺应线上线下消费加速融合的发展趋势，361°在渠道优化方面升级零售门店及推进电商平台数字化转型，并积极拓展新零售途径，5月正式上线自主开发微信小程序“361度有颜有度”，以活跃内容促进引流效果并助力线上线下销售。另外，361°精准定位客户人群，优化完善会员管理制度，会员规模进一步扩大，并同步通过线下实体终端门店、线上电子商务与新零售渠道互相促进，共同推动全渠道消费体验的升级。

“专业+潮流”双驱动，打造核心竞争力

以“专业运动”与“潮流时尚”为两大驱动力，优化和升级品牌资源矩阵，有力支撑361°业务的稳健增长。专业运动方面，深耕跑步、篮球、综训等核心运动品类，签约国际篮球巨星阿隆·戈登、中国职业篮球名将可兰白克·马坎等为品牌代言人，签约中国马拉松大满贯、亚洲马拉松大满贯双料冠军李子成等菁英跑者，鼎力支持多支国家队及职业体育运动队，同时赞助包括杭州2022年亚运会在内的大型赛事，强化品牌运动功能属性。

运动潮流资源方面， 2021年6月，361°正式签约与品牌形象具有高契合度的国内著名青年演员龚俊为全球品牌代言人，进一步加强产品年轻化的特征，让运动国货再登热议话题，以“东方青年”+“民族国货”的全新风貌发力运动潮流市场，持续推动品牌形象升级。另外，361°依托IP联名运作方面的成熟经验，继续推出三体、圣斗士、高达、头文字D、小黄人及队长小翼等优质联名产品，收获业界及消费者的广泛认可。

乘国潮崛起之势，361°在推动国潮文化发展上取得重要进展。2021年4月24日， 361°于新疆乌鲁木齐与国家棉花产业联盟（CCIA）正式签订战略合作协议并成功举办主题为“热爱行疆”的国棉新品发布会，作为首个与国棉联盟合作推广的国内体育用品品牌，361°秉承“用优质国棉制造优质国货”的理念，推出一系列极具地域特色的国潮新风格产品，市场反响热烈。



361°X 国棉联盟合作款产品

深化361°儿童差异化优势，巩固运动童装领域领先地位

大力推进361°儿童产品的延伸及细分品类拓展，充分发掘儿童及青少年的需求，全面整合中国足球最具底蕴与实力的俱乐部和足球学校等优势资源，继续深化361º儿童品牌的差异性优势，巩固于国内运动童装市场的领先地位。

361º儿童在“科技新国潮”产品定位基础上，持续增强产品的健康科技性，先后推出肌肤面干爽、迅弹等创新科技，并与中国船舶集团开展战略合作，将其军工级的“锌抑菌”科技应用于童装产品中。同时，361º儿童还将童趣与时尚元素融入到产品设计之中，与“中国航天·太空创想”IP 合作并推出一系列兼具未来感和科技感的产品，广获市场好评。

精准定位用户需求，促进品牌线上升级

后疫情时代，线上渠道加速变革成为必然趋势，361°以用户为中心，精准把握电商定位，依托产品升级、数字化转型及运营提效，共同促进品牌线上升级，使电商成为集拉动销售与提升品牌形象于一身的高效能运营事业体。361°关注线上与线下客群的差异性，基于大数据进行精准的产品企划，配合多维度的营销推广，带动线上销售快速增长，如阿隆･戈登签名篮球鞋禅3、AG1系列等尖货爆款产品，于线上首发数秒售罄，龚俊同款销售火爆。

未来展望

361°集团总裁丁伍号先生表示：“展望下半年，相信体育行业将继续保持稳步上升的态势，进入更高质量的发展阶段。361º作为中国领先的体育服饰企业，将继续发挥‘多一度热爱’的品牌精神，坚持‘专业化、年轻化、国际化’的品牌定位，积极进取，不断提升品牌价值与产品价值，更好地服务消费者，努力为股东带来理想回报。”

聚焦优势资源发展主品牌 — 361度发布2021年中期财报 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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