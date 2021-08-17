安进欧泰乐(R)（阿普米司特片）在华获批

为中国银屑病患者带来口服药物新选择

上海2021年8月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 安进公司宣布，其创新口服靶向药物欧泰乐®（英文名：Otezla®；通用名：阿普米司特片，Apremilast Tablets）已获得国家药品监督管理局批准，用于治疗符合接受光疗或系统治疗指征的中度至重度斑块状银屑病的成人患者。阿普米司特是中国首个也是目前唯一一个获批用于斑块状银屑病治疗的口服磷酸二酯酶4（PDE4）抑制剂，口服每日两次、每次一片，无需用药前筛查及常规实验室监测。

告别频繁监测，银屑病患者的“平衡之选”

目前，我国约有650万银屑病患者[1]，中重度患者约占57.3%[2]。随着银屑病治疗选择的丰富，我们已经告别“外不治癣”的时代，但患者治疗依从性仍不理想。《美国皮肤病学会杂志》发表的一项对银屑病和银屑病关节炎的跨国研究显示：57%使用传统口服治疗的患者和45%使用生物制剂的患者因为药物安全性、耐受性或有效性问题而停止治疗[3]。

此次获批的创新口服药阿普米司特片，疗效明确，可在2-4周起效，全面持久改善银屑病患者皮损及特殊部位症状[4],[5]；安全性良好，3年随访数据显示，无明显的肝肾毒性和骨髓抑制，未出现结核复发[6]；使用便捷，药品说明书未要求用药前筛查以及血常规、肝肾功能等实验室监测，每日口服两次、每次一片；可满足患者除皮损改善之外的多种治疗需求，包括缓解瘙痒、提升治疗信心、恢复正常生活的能力等，让患者全面获益，提升生活质量[6]。

中华医学会皮肤性病学分会银屑病专委会主任委员兼首席专家、复旦大学皮肤病研究所所长张学军教授表示：“靶向口服药物的问世，对银屑病治疗具有里程碑式的意义。传统口服药大多为广谱免疫抑制剂，在改善疾病症状的同时，可能带来许多副作用。而阿普米司特为一种新型小分子靶向药物，作用机制明确，相对于传统口服药物，副作用更少，安全性更高；相对于需要注射给药的生物制剂，使用更方便。众所周知，银屑病有四个性质，即‘慢性’、‘复发性’、‘炎症性’和‘系统性’。阿普米司特能够长期有效控制银屑病，减少疾病复发，从机制上缓解银屑病炎症，改善银屑病共病，全面满足银屑病患者的治疗需求。”

创新机制，靶向调节系统性炎症

阿普米司特是一种小分子磷酸二酯酶-4（PDE-4）抑制剂。PDE-4是环磷酸腺苷（cAMP）特异性水解酶，表达于多种炎症细胞。阿普米司特通过抑制PDE-4活性，阻止cAMP水解，提高细胞内cAMP水平，降低多种促炎因子的表达，同时促进抗炎因子表达，从而调节炎症反应，治疗和控制银屑病症状；具有疗效明确、安全性良好的特点，被列入中国第一批临床急需境外新药名单。

两项关键性三期临床研究ESTEEM 1&2表明，阿普米司特治疗中重度斑块状银屑病患者16周时达到PASI（银屑病皮损面积和严重程度指数）75和PASI 50的患者比例分别为33.1%[4]和55.5%[5]，显著优于安慰剂；同时，阿普米司特显著改善患者指甲、头皮和掌跖等难治部位病变[5]。三年长期随访结果显示，阿普米司特治疗银屑病安全性良好，未出现肝肾毒性与骨髓抑制等严重不良反应，未出现结核复发；常见的不良反应包括腹泻与恶心等，大部分是轻中度，且多可于1个月内缓解[6]。

聚焦未被满足的需求，用创新改善患者健康

“我们致力于引入与中国患者需求高度契合的产品，改善患者的生命质量，助力患者、家属和全社会共同应对严重疾病的挑战。”安进副总裁兼中国总经理许蔼龄女士表示：“希望阿普米司特片的获批和应用，可以为中国患者提供更优治疗选择，助力他们拥有更健康的皮肤、更乐观的心态、更自信的人生！安进也将继续秉持服务患者的使命，携手政府、协会、医疗服务机构等各方力量，不断提升药物可及性，让更多中国患者尽早获益。”

在全球，阿普米司特片已在50多个国家和市场获批，其在美国获批的适应症包括用于治疗成人活动性银屑病性关节炎、用于治疗符合接受光疗或系统治疗指征的中度至重度斑块状银屑病的成人患者、以及用于治疗与白塞氏病相关的成人口腔溃疡患者。

[1] 中华医学会皮肤性病学分会银屑病专业委员会.中国银屑病诊疗指南(2018简版)[J].中华皮肤科杂志,2019,52(4):223-230. [2] Chen, K., Wang, G., Jin, H., Xu, J., Zhu, X., Zheng, M., & Gu, H. (2017). Clinic characteristics of psoriasis in China: a nationwide survey in over 12000 patients. Oncotarget, 8(28), 46381–46389. https://doi.org/10.18632/oncotarget.18453 [3] Lebwohl, M. G., Bachelez, H., Barker, J., Girolomoni, G., Kavanaugh, A., Langley, R. G., … & van de Kerkhof, P. C. (2014). Patient perspectives in the management of psoriasis: results from the population-based Multinational Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis Survey. Journal of the American Academy of Dermatology, 70(5), 871-881. [4] Papp, K., Reich, K., Leonardi, C. L., Kircik, L., Chimenti, S., Langley, R. G., … & Griffiths, C. E. (2015). Apremilast, an oral phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitor, in patients with moderate to severe plaque psoriasis: results of a phase III, randomized, controlled trial (Efficacy and Safety Trial Evaluating the Effects of Apremilast in Psoriasis [ESTEEM] 1). Journal of the American Academy of Dermatology, 73(1), 37-49. [5] Paul, C., Cather, J., Gooderham, M., Poulin, Y., Mrowietz, U., Ferrandiz, C., … & Gottlieb, A. B. (2015). Efficacy and safety of apremilast, an oral phosphodiesterase 4 inhibitor, in patients with moderate–to–severe plaque psoriasis over 52 weeks: a phase III, randomized controlled trial (ESTEEM 2). British Journal of Dermatology, 173(6), 1387-1399. [6] Crowley J,Thaçi D,Joly P,et al.Long-term safety and tolerability of apremilast in patients with psoriasis:Pooled safety analysis for≥156 weeks from 2 phase 3,randomized,controlled trials(ESTEEM 1 and 2).J Am Acad Dermatol.2017 Aug;77(2):310-317.e1.doi:10.1016/j.jaad.2017.01.052.Epub 2017 Apr 14.

安进欧泰乐(R)（阿普米司特片）在华获批 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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