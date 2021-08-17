上海2021年8月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，在北京举办的2021中国产业互联网年会暨中国产业互联网优秀企业价值榜颁奖典礼上，MOLBASE摩贝（NASDAQ：MKD）作为化工产业互联网先行者，荣获中国产业互联网优秀企业30强奖项。

2021中国产业互联网年会由贸易金融杂志、产业互联网前线、中国供应链金融网主办，由北京财资和供应链研究院承办。近20位业内重量级主讲嘉宾广泛来自于政府协会、产业互联网企业、风投机构、金融科技企业、第三方企业等产业互联网机构，为行业贡献了一场产业互联网的思想盛宴。

“2021中国产业互联网优秀企业价值榜”组委会从多个维度出发，对近60多家参评企业材料进行评审与遴选，最终评选出年度最具代表性的“中国产业互联网优秀企业价值榜”，包含了“中国产业互联网优秀企业30强”与“中国产业互联网行业标杆”类别的发布。与摩贝共同入选中国产业互联网优秀企业30强的企业包括和力链、行云集团、华能电商等产业互联网企业。

MOLBASE摩贝是化工领域领先的电商综合服务平台（纳斯达克上市代码：MKD），被誉为美股“工业互联网第一股”。商用版网站于2013年9月上线，服务于全球化工、医药、新材料等行业，致力于打造化合物百科数据库、行业资讯、化学品现货交易、供应链金融以及供应链服务为一体的平台。

此次有幸能得到中国产业互联网年会的认可，MOLBASE摩贝将秉承初心，继续为泛化学品行业服务，在5G趋势潮流中，更新升级服务模式，为化工行业注入新的发展驱动力。

摩贝荣膺中国产业互联网优秀企业30强 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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