西安天美生物科技宣布上半年的收入和净利润创下新高

-2021财年上半年收入增加63.6%，达到1170万美元-

西安2021年8月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 西安天美生物科技股份有限公司（纳斯达克代码：BON））（“天美生物”或“公司”），一家在天然、健康和个人护理行业提供关键活性成分及解决方案的领先供应商，今天宣布其截至2021年3月31日的6个月的半年度财务业绩。

2021年上半年财务亮点

总收入 为1170万美元，比2020年同期的710万美元增长了63.6%。

为1170万美元，比2020年同期的710万美元增长了63.6%。 毛利润 从2020年同期的260万美元增加到340万美元，增长了32.2%。

从2020年同期的260万美元增加到340万美元，增长了32.2%。 净利润 从2020年同期的159万美元增加到230美元，增长了43.9%

从2020年同期的159万美元增加到230美元，增长了43.9% 稀释后每股收益（“ EPS”） 为0.40美元，2020年同期为0.30美元

为0.40美元，2020年同期为0.30美元 运营现金流为200万美元，2020年同期为50万美元

管理层讨论

“我们创新高的收入和收益的加速增长是我们作为上市公司首次公布业绩的很好的答卷，并为天美作为上市公司起了一个良好的开端，”天美生物的董事长兼CEO胡永卫表示，“我们的行业知名品牌与优质产品相结合，为我们的客户带来了很高的价值主张，并为我们在这个市场需求增长的时期提升市场份额提供了坚实的基础。今年到目前为止，我们在新业务上取得的成果以及正在开发中的产品销售的趋势也令我感到鼓舞。我们将继续优化我们的销售策略，着重大型企业客户，并降低我们的制造成本，以支持可持续的长期盈利能力。我要感谢我们辛勤工作的团队，公司的成功离不开他们的不懈努力，以及我们忠实的客户对我们的信任。我们在玉门工厂的扩张的时机非常好。目前，市场对我们产品需求旺盛，产能的提升提高，将为公司销售增长提供保障，更好满足当前市场客户的需求。而公司新生产基地可以帮助我们实现这一目标。我们相信，我们的独有的技术、商业模式和战略将使我们能够获得更多的市场份额，并保持增长势头。”

2021上半年产品（按类别）与上年相比增长总结：

收入增加（减少） 毛利润增加（减少） 香料原料 133.0% 226.9% 膳食补充剂（固体饮料） 338.4% 306.0% 生物活性食品原料 (69.7%) (79.0%)

香料原料

香料原料的销售收入从2020年同期的260万美元增加了133.0%，达到600万美元。这一增长主要是由于销售量和平均售价的增加。

香料原料的毛利润从2020年同期的35.83万美元增加226.9%至120万美元。增长的原因是销售量增加，平均订单量增加，以及平均售价增加。

膳食补充剂（固体饮料）

膳食补充剂（固体饮料）产品的销售收入从2020年同期的110万美元增加到470万美元，增长了338.4%。这一增长是由于销售量的增加。

膳食补充剂（固体饮料）的毛利润从2020年同期的45.23万美元增加到180万美元，增长了306.0%。该增长主要是由于客户数量增加导致销售量的增加，部分被平均单位成本的增加所抵消。

生物活性食品原料

生物活性食品原料产品的销售收入从2020年同期的350万美元下降到110万美元，下降了69.7%。减少的主要原因是在截至2021年3月31日的六个月期间，由于COVID-19在中国的传播得到控制，我们收到的主要生物活性食品原料产品水苏糖的客户订单减少，因此销售量和平均售价下降。

生物活性食品原料产品的毛利润从2020年同期的170万美元减少79.0%至 36.59 万美元。这一减少主要是由于上述原因导致销售量和平均售价的下降。

管理费用从截至2020年3月31日的六个月的811,799美元减少到2021年同期的679,635美元，减少了132,164美元，或大约16.3%，主要是由于截至2021年3月31日的六个月内专业咨询服务费用减少了197,327美元。公司在截至2020年3月31日的六个月内产生了较高的咨询服务费用和较高的审计费用。

政府补贴以补贴形式获得并确认为其他营业收入，在截至2021年3月31日和2020年3月31日的六个月里，总额分别为446,910美元和332,418美元。

净利润从截至2020年3月31日的六个月的160万美元增加到2021年同期的230万美元。

经营活动产生的净现金在截至2021年3月31日的六个月期间为200万美元，2020年同期为50万美元。

稀释后每股收益（“EPS”）为0.40美元，2020年同期为0.30美元。

我们鼓励投资者查阅公司完整的财务报表和相关的披露资料，以了解更多信息。这些材料可在https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1816815&owner=exclude.中查阅。

报告期后事件

2021年7月6日，公司收到了位于玉门市的未来建立第三个生产设施的地点的土地使用权证书。并于2021年7月29日破土开工基地建设。

2021年7月28日至30日，公司受邀参加“2021中国西部天然提取物、医药原料及创新原料展览会（WPE）暨中国西部国际营养健康食品及保健品展览会（WHPE）”，这是中国最大的天然健康产业展会。公司董事长兼CEO胡永卫作为嘉宾之一发表演讲。

投资者电话会议和网络直播

讨论公司2021年上半年财务业绩的网络直播将于2021年8月17日美国东部时间上午8:30开始。网络直播和相关PPT的获取可以访问公司的投资者网站 https://ir.bnlus.com/events-presentations/。对于无法观看网络直播的人，在活动结束后公司将在网站上提供录制版本。

预先登记：https://dpregister.com/sreg/10159604/ec6c783af0

预先登记的呼叫者将得到一个会议密码和独有PIN码，可以立即进入电话会议并绕过接线员。与会者可以在任何时候进行预先登记，包括在电话会议开始后。

无法互联网接入或无法预先登记的人可以通过以下电话拨入：

美国免费电话：1-866-777-2509

国际收费电话：1-412-317-5413

西安天美生物科技股份有限公司

西安天美生物专注于膳食营养补充剂的生物活性成分的生产，如为食品制造商提供天然益生元；个人护理成分的生产，如为香水香料制造商提供从植物来源的香料原料，天然复配膳食补充剂生产，如固体饮料。欲了解更多信息，请访问公司网站：www.bnlus.com.

安全港声明

本新闻稿包含了1995年《私人证券诉讼改革法案》中的前瞻性声明。前瞻性声明包括了有关公司计划、目标、战略、未来事件或业绩的声明，以及其他假设和不包含历史事件的声明。当公司使用诸如“可能”、“将”、“打算”、“应该”、“相信”、“期望”、“预期”、“计划”、“估计”等或其他类似的表达方式，并不与历史事件有关，就是在做前瞻性声明。前瞻性声明不是对公司未来业绩的保证，涉及风险和不确定性，可能会导致实际结果与前瞻性声明中讨论的公司预期有实质性的差异。这些陈述受不确定性和风险因素的印象，包括但不限于：公司的目标和战略、公司的未来业务发展、公司产品和服务的需求、技术的变化、经济状况、中国天然健康和个人护理行业的发展及公司希望发展的其他国际市场、声誉和品牌、竞争和定价的影响、政府法规、中国及公司希望发展的其他国际市场的经济和商业状况的变动，以及与上述任何情况相关的假设和公司提交给SEC报告中所陈述的其他风险。因此，我们提醒投资者不要过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述。公司向SEC提交的文件中讨论了其他因素，这些文件可在www.sec.gov 上查阅。公司不承担公开修订本声明日期之后出现的事件或情况的前瞻性声明的义务。

更多信息，请联系：

In the United States: In China: Maggie Zhang | Impact IR Sophie Zhang | Impact IR Phone: (646) 893-8916 Email: [email protected] Email: [email protected]

BON NATURAL LIFE LIMITED AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (UNAUDITED) As of March 31, 2021 September 30, 2020 ASSETS CURRENT ASSETS Cash $ 1,040,607 $ 53,106 Accounts receivable, net 8,869,747 5,771,008 Inventories, net 1,446,516 1,016,442 Advance to suppliers, net 1,894,359 3,491,145 Deferred initial public offering costs 984,162 510,079 Prepaid expenses and other current assets 106,786 7,434 TOTAL CURRENT ASSETS 14,342,177 10,840,214 Property, plant and equipment, net 14,590,470 14,171,963 Intangible assets, net 144,126 140,993 Right-of-use lease assets, net 229,532 Deferred tax assets, net 37,032 49,059 TOTAL ASSETS $ 29,343,337 $ 25,202,229 LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY CURRENT LIABILITIES Short-term loans $ 1,823,215 $ 1,289,081 Current portion of long-term loans 2,318,528 1,227,346 Third party loans – 690,327 Accounts payable 577,311 1,288,629 Due to related parties 1,019,128 2,322,990 Taxes payable 5,688,786 4,402,625 Accrued expenses and other current liabilities 1,275,936 442,582 Finance lease liabilities, current 148,983 33,389 Operating lease liability, current 57,051 TOTAL CURRENT LIABILITIES $ 12,908,938 $ 11,696,969 Long-term loans 2,106,180 2,482,251 Finance lease liabilities, noncurrent 110,499 – Operating lease liability, noncurrent 176,701 – TOTAL LIABILITIES 15,302,318 14,179,220 COMMITMENTS AND CONTINGENCIES EQUITY Ordinary shares, $0.0001 par value, 500,000,000 shares authorized,

5,800,000 shares issued and outstanding as of March 31, 2021 and

September 30, 2020 * $ 580 $ 580 Additional paid in capital 5,567,873 5,251,205 Statutory reserve 579,922 579,922 Retained earnings 7,384,071 5,072,672 Accumulated other comprehensive income (loss) 15,421 (388,102) TOTAL BON NATURAL LIFE LIMITED SHAREHOLDERS’ EQUITY 13,547,867 10,516,277 Non-controlling interest 493,152 506,732 Total equity 14,041,019 11,023,009 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY $ 29,343,337 $ 25,202,229 *Retrospectively restated for effect of 1-for-3 shares reverse split.

BON NATURAL LIFE LIMITED AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME AND COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) For the six months ended March 31, 2021 2020 REVENUE $ 11,698,830 $ 7,149,785 COST OF REVENUE (8,325,148) (4,597,617) GROSS PROFIT 3,373,682 2,552,168 OPERATING EXPENSES Selling expenses (52,666) (59,765) General and administrative expenses (679,635) (811,799) Research and development expenses (106,998) (128,481) Total operating expenses (839,299) (1,000,045) INCOME FROM OPERATIONS 2,534,383 1,552,123 OTHER INCOME (EXPENSES) Interest income 294 451 Interest expense (197,168) (172,913) Unrealized foreign transaction exchange gain (loss) (65,691) (4,300) Government subsidies 446,910 332,418 Other income 41,548 136,482 Total other income (expenses) 225,893 292,138 INCOME BEFORE INCOME TAX PROVISION 2,760,276 1,844,261 INCOME TAX PROVISION (465,077) (249,766) NET INCOME 2,295,199 1,594,495 Less: net income (loss) attributable to non-controlling interest (16,200) 61,317 NET INCOME ATTRIBUTABLE TO BON NATURAL LIFE LIMITED 2,311,399 1,533,178 OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) Total foreign currency translation adjustment 406,143 32,468 TOTAL COMPREHENSIVE INCOME 2,701,342 1,626,963 Less: comprehensive income (loss) attributable to non-controlling

interest (13,580) 59,939 COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO BON

NATURAL LIFE

LIMITED $ 2,714,922 $ 1,567,024 EARNINGS PER SHARE Basic and diluted $ 0.40 $ 0.30 WEIGHTED AVERAGE NUMBER OF SHARES

OUTSTANDING Basic and diluted* 5,800,000 5,166,667

* Retrospectively restated for effect of reverse split.

BON NATURAL LIFE LIMITED AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) For the six months ended March 31, 2021 2020 Cash flows from operating activities Net income $ 2,295,199 $ 1,594,495 Adjustments to reconcile net income to cash provided by operating

activities Allowance for doubtful accounts 6,323 23,316 Depreciation and amortization 117,888 134,457 Deferred income tax 13,879 (19,459) Amortization of operating lease right-of-use assets 26,195 – Unrealized foreign currency exchange loss 65,691 4,300 Changes in operating assets and liabilities: Accounts receivable (2,898,493) (410,656) Inventories (391,958) 482,914 Advance to suppliers 1,738,442 (1,787,999) Prepaid expenses and other current assets (99,108) 17,251 Accounts payable (760,103) (809,818) Operating lease liabilities (21,975) – Taxes payable 1,120,847 905,514 Accrued expenses and other current liabilities 786,942 412,845 Net cash provided by operating activities 1,999,769 547,160 Cash flows from investing activities Purchase of property and equipment (715) (26,957) Capital expenditures on construction-in-progress – (403,911) Net cash used in investing activities (715) (430,868) Cash flows from financing activities Proceeds from short-term loans 943,517 601,833 Proceeds from long-term loans 685,067 41,001 Repayment of short-term loans (457,729) (1,211,475) Repayment of long-term loans (109,382) – Proceeds from (repayment of) borrowings from related parties (1,391,813) 393,367 Proceeds from (repayment of) third party loans (716,574) 76,797 Principal payment from (repayment of) finance lease 254,970 (195,863) Payment for deferred initial public offering costs (155,557) (42,705) Net cash used in financing activities (947,501) (337,045) Effect of changes of foreign exchange rates on cash (64,052) 15,605 Net increase (decrease) in cash 987,501 (205,148) Cash, beginning of year 53,106 293,771 Cash, end of year $ 1,040,607 $ 88,623 Supplemental disclosure of cash flow information Cash paid for interest expense $ 215,268 $ 172,913 Cash paid for income tax $ 1,424 $ – Supplemental disclosure of non-cash investing and financing activities Amortization of share-based compensation for initial public offering

services $ 316,668 $ – Right-of-use assets obtained in exchange for operating lease

obligations 255,811 –

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西安天美生物科技宣布上半年的收入和净利润创下新高 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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