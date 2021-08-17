– 公司将于8月31日晚上7点和8点分别召开中文和英文电话会议

中国上海和美国盖瑟斯堡2021年8月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 天境生物（“公司”）（纳斯达克股票代码：IMAB）是一家从临床阶段正迈向商业化的生物药公司，致力于创新生物药的靶点生物学研究、抗体工艺及中美临床开发和产品商业化，为全球范围内需求迫切的癌症治疗领域，提供新型有效的治疗手段。公司今天宣布，将于2021年8月31日（周二）美股开市之前发布公司最新动态及上半年的财务报告（截至2021年6月30日），届时，天境生物管理团队将召开电话会议解读财报要点并分享公司最新业务亮点及预计里程碑进展。

天境生物将于8月31日晚上7点（美国东部时间上午7点）召开中文电话会议，晚上 8点（美国东部时间上午8点）召开英文电话会议，并诚邀所有投资者及分析师通过以下Zoom链接收听会议。

中文会议

会议链接： https://zoom.us/j/96267698618?pwd=S3p1NzZqdzdtQnZmS2lEbUpkeGk5Zz09

会议ID： 962 6769 8618

会议密码： 781902

英文会议

会议链接： https://zoom.us/j/99563840425?pwd=VTNTbUNFOHJhY1ptZFpkbU93WDBKUT09

会议ID： 995 6384 0425

会议密码： 819127

关于天境生物

天境生物（纳斯达克股票代码：IMAB）是一家创新的国际生物科技公司，聚焦肿瘤免疫领域差异化创新生物药的研发、生产和商业化。公司以“持续开发创新生物药，真正改变患者生活”为使命，在“快速产品上市”和“快速概念验证”的双轮策略驱动下，通过自主研发和全球授权合作等多元化模式，迅速建立起拥有超过15个具有全球竞争力的创新药研发管线。凭借领先的新药研发实力以及正在快速推进的GMP生产能力和商业化布局，公司正迅速从临床阶段生物科技公司成长为覆盖全产业链的综合性全球生物制药公司，在上海（总部）、北京、杭州、香港、美国马里兰州和加州圣迭戈均设有办公室。更多信息请访问http://ir.i-mabbiopharma.com并关注天境生物领英、推特及微信官方账号。

天境生物联系人

投资者咨询

The Piacente Group, Inc. Emilie Wu E-mail: [email protected] Office line: +86 21 6039 8363

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天境生物计划于8月31日发布公司最新动态及2021年上半年财务业绩 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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