伦敦2021年8月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Henley & Partners很高兴地宣布达到提交第100份黑山投资移民计划申请的里程碑。尽管新冠疫情造成了持续的干扰，其中仍有33名国际投资者及其家人已经获得了公民身份和护照。这家全球领先的定居和入籍规划公司是黑山政府指定的三家投资入籍计划营销代理机构之一。该计划备受追捧，将于今年底关闭。

Henley & Partners黑山业务主管Rade Ljumović表示，该计划在一个充满活力的区域市场中为高净值投资者提供了一个重要机会，但仅剩几个月的时间可以申请。“黑山成功的一个原因是，它为具有各种不同兴趣和要求的投资者提供服务。 投资者可以在迷人的海滨度假村之间进行选择，在那里，他们可以投资于知名开发商正在建造的新酒店，包括Kerzner International和洲际酒店集团正在打造的SIRO品牌等高端选项。另外，他们还可以选择该国北部地区，那里有高档滑雪和山地度假酒店，如瑞士酒店（Swissôtel）等正处于施工后期。”

黑山目前是欧盟“安全名单”中新冠肺炎感染率相对较低的国家，其护照在亨利护照指数（ Henley Passport Index）中排名第45位，持有人可通过免签或落地签抵达全球124个目的地，包括香港、俄罗斯、新加坡、土耳其、阿联酋以及欧洲的申根地区国家。 作为北约成员，黑山是欧盟未来成员资格的公认候选国，政府首席谈判代表Zorka Kordic最近将 2024年作为黑山加入欧盟的目标时间表。上个月，欧盟黑山信息中心公布了研究结果，显示73.8%的人口支持加入欧盟；如果就此问题举行全民公决，86.9%的人口将投票赞成加入欧盟。欧盟驻黑山大使Oana Cristina Popa最近指出，黑山公民的信任正在激励欧盟并鼓励黑山加入欧盟。

黑山投资入籍计划的申请人必须对该国作出明确的经济贡献。作为交换，在经过严格审查和尽职调查的情况下，包括由专门公司进行详尽的背景审查后，申请人及其家人将获得黑山公民身份。主要申请人必须年满18岁，符合申请要求，并向黑山政府捐款10万欧元，指定用于推动当地欠发达自治区的发展。此外，申请人须在黑山首都波德戈里察或受欢迎的沿海地区的某个已获批准的开发项目中至少投资45万欧元。或者，他们也可以在黑山北部或中部地区（不包括首都波德戈里察）的某个核定开发项目中投资至少25万欧元。将收取额外的政府手续费和其他申请费。

Henley & Partners首席执行官Juerg Steffen博士表示，该计划所带来的商业活动的增加和创造的新就业机会将使所有黑山人受益。“投资移民使黑山这样的主权国家能够开发新的可持续收入来源，而这种手段不会被过度利用。在当前的疫情环境下，经历了如2008年金融危机等扰乱之后，定居和入籍计划为投资者以及需要替代收入流的主权国家创造了巨大价值。”

黑山投资入籍计划将于年底关闭 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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