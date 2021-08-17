“创客北京2021”用友BIP-商业创新专项赛圆满结束

北京2021年8月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 8月10日，“创客北京2021”创新创业大赛用友BIP·商业创新专项赛总决赛在北京召开。这次专项赛吸引了174个企业/团队报名，其中19个项目进入复赛。决赛当天评选出了特别奖1名、优胜奖10名。用友网络科技股份有限公司将对这些项目进行深度技术赋能与投资支持，投资金额或超过5000万元，共同以数智化促进企业管理价值重塑与商业创新。

“创客北京”创新创业大赛是在工信部和财政部的指导下，由北京市经信局、北京市财政局、顺义区人民政府、北京中小企业服务中心、北京中小企业公共服务平台、北京创投联盟联合打造。大赛以引领创新创业为宗旨，为中小企业打造“政策链、产业链、创新链、资金链”四链集成服务平台，营造大中小企业融通发展产业生态，培育壮大发展新动能，推动全市中小企业高质量发展。

整体大赛面向十大高精尖产业、文化创意产业、新型便民服务业广泛征集和遴选优秀项目。同时，联合用友、百度、京东、第四范式、北京鲲鹏联合创新中心、修正等11家各领域的龙头企业设置专项赛道，通过“揭榜制”方式寻找最佳合作伙伴，推动大中小企业协同创新、融通发展。

“数智化”推动“商业创新”便捷落地

用友公司作为商业创新平台领域的代表，承办“商业创新”专项赛道。本赛道涵盖智能财税、数智人力、协同办公、制造和平台等领域。

进入决赛的19个项目，包含了：智能营销、智能运维、智能分析、智能服务、智能决策、智能追溯、智慧合同、智能知识库等业务方向，最终11个项目脱颖而出。

用友BIP·商业创新专项赛决赛晋级项目名单

企业名称 项目名称 特等奖 和越（北京）网络科技有限公司 赢单罗盘 优胜奖 北京天创绿能科技发展团队 天创智能运维巡检机器人 优胜奖 北京爱玩特智能信息技术有限公司 AI金融风险管理和智能决策系统 优胜奖 北京铁锹科技有限公司 商业智能分析平台（SaaS BI） 优胜奖 北京慧友云商科技有限公司 基于aPaaS的新一代数字化会员营销云平台 优胜奖 北京太极联睿科技发展有限公司 太极联睿智慧工地 优胜奖 上海悠络客电子科技股份有限公司 悠络客人工智能云平台 优胜奖 上海科箭软件科技有限公司 TMS云 优胜奖 星辰天合（北京）数据科技有限公司 面向大数据AI场景的存储多级联动缓存解决方案 优胜奖 Blink Tech团队 Blink手机智能摄像 优胜奖 北京晓原科技有限公司 晓原科技BLU

比如，和越（北京）网络科技有限公司的参赛项目“赢单罗盘”，依托策略分析引擎的结构化分析，向销售人员推送项目下一步行动的智能建议。帮助销售在正确的时间、找到正确的人、做最正确的事。

北京爱玩特智能信息技术有限公司的参赛项目“AI金融风险管理和智能决策系统”,通过结合人工智能、大数据和机器学习，着手开发自我进化的全自动金融人工智能大数据分析系统，帮助企业自动化业务流程、智能化金融决策。

数智化带来的不仅是解决单个业务问题的工具，还为强链补链、商业模式创新起到强大的推动作用。比如，上海科箭软件科技有限公司的参赛项目“科箭TMS云”，实现端到端协同与供应链可视化，连接运输上下游，使供应链数据透明，运输计划及运费结算自动化，大幅减低管理成本。

以“平台”聚合数智生态，共赢商业创新未来

数字化、智能化技术是“创新”的基础。用友所打造的BIP创新理念引领了新一代信息技术下的云服务生态，为众多中小企业的发展提供战略支撑。

用友YonBIP是用友采用新一代信息技术，按照云原生（含微服务）、元数据驱动、中台化和数用分离的架构设计，涵盖平台服务、应用服务、业务服务与数据服务等形态，集工具、能力和资源服务为一体，服务企业与产业商业创新的平台型、生态化的云服务群。

用友YonBIP为企业落地数智化提供了3中台（数据中台、智能中台、业务中台）+3平台（技术平台、低代码开发平台、连接集成平台）能力。参赛企业可以在用友YonBIP上体验大数据、AI、低代码、RPA等行业领先技术，以此为企业提供中台化构建能力，多云环境下的混合云开放集成互联互通能力、技术普惠下的低代码开发和数智化能力等应用快速构建能力。

从进入复赛的项目中，我们可以发现，大部分都涉及到“智能化”技术的应用。用友YonBIP智能中台，为企业内外部开发者、ISV、生态伙伴、客户以及包括AI训练师、AI标注师等新人工智能新职业，提供了创新创业的载体。同时，智能中台与数据中台，紧密关联又充分解耦，帮助企业真正实现数据价值的深度挖掘。

在开发企业应用时，个性化、场景化的业务创新需求愈加旺盛。低代码开发的出现，大大提高了快速构建企业应用的能力。

用友YonBuilder+APICloud双平台将助力企业低成本、便捷地实现商业创新，实现应用构建的社会化、大众化，让创新与想象触手可及，人人都是商业创新者。

此次大赛也不乏低代码开发的受益者。科箭软件的“科箭TMS云”是基于用友YonBIP3平台中的低代码开发平台YonBuilder构建而成。科箭软件相关负责人表示，YonBuilder的低代码发布和Git直接集成，不用自己搭建CICD，大大降低了开发难度；YonBuilder上增加新模块业务，或者对老业务进行调整时，不需要单独发布，改完即可同步生效，提高开发效率；集成审核中台为审核流的构建带来了便利。

太极联睿，在2014年就开始使用用友旗下的APICloud，助推移动端应用的使用和推广，降低开发难度，提高移动端开发交付效率，跨平台整合资源，适应市场多变的需求，有效拓展SaaS服务的应用维度。同时，还将技术开发与业务场景有机结合，在智慧工地得到广泛应用，构建智慧工地的管理闭环，释放物联网动能。

此次大赛，优胜队伍的企业解决方案作品将优先推荐至用友BIP生态融合绿色通道。在用友的技术赋能与投资支持下，合作打造商业创新平台，推动产业上下游数字化转型。共建随需而用的企业云服务、协同共享的产业互联、无处不在的数智价值以及便捷高效的数智平台，用创想和技术推动商业和社会进步。

“创客北京2021”用友BIP-商业创新专项赛圆满结束 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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