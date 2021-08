辉瑞与辉凌就前列腺癌创新药注射用醋酸地加瑞克达成战略合作

携手满足中国患者治疗需求

北京2021年8月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今天,辉瑞公司(“辉瑞”)和辉凌公司(“辉凌”)正式宣布,双方就辉凌授权辉瑞独家负责前列腺癌治疗创新药物注射用醋酸地加瑞克(商标名:费蒙格®)在中国大陆地区的商业化运营达成战略合作。

本次合作中,辉瑞将发挥其行业领先的商业化能力,将该创新疗法更快更广地带给中国的医生和患者,并为国内前列腺癌治疗领域带来诊疗趋势改变。

“与辉凌的合作,将丰富辉瑞在中国肿瘤领域尤其是前列腺癌治疗领域的产品线。”辉瑞生物制药集团中国区总裁Pierre Gaudreault表示,“秉承‘科学致胜,共克癌症’的理念,辉瑞将充分发挥行业领先的商业化能力,改善国内相关治疗领域的现状和患者观念,让创新疗法更快地惠及中国广大前列腺癌患者。”

辉凌公司中国区首席执行官Eric Breumier表示:“辉凌致力于开发创新药物,并将他们引进中国。注射用醋酸地加瑞克2019年在中国的上市,印证了辉凌提高创新药品可及性的努力。我们坚信,辉瑞是我们最理想的合作伙伴。以其在肿瘤领域的领导力和卓越表现,辉瑞与辉凌的合作,将惠及国内前列腺癌患者,满足他们的医学需求。”

注射用醋酸地加瑞克是辉凌研发的一款治疗前列腺癌的药物,于2018年9月获国家药品监督管理局(NMPA)批准,2019年正式在中国上市销售。与目前临床常用的促性腺激素释放激素(GnRH)激动剂不同,注射用醋酸地加瑞克是中国首个上市的GnRH拮抗剂创新疗法,与GnRH 激动剂相比,注射用醋酸地加瑞克可以快速有效降低睾酮水平,而不会出现睾酮一过性升高导致的“反跳”现象[1]。因此可以显著提高患者无进展生存期(PFS),同时具有良好的安全性[2],为前列腺癌患者提供了新的治疗选择。

随着中国老龄化问题不断深化,前列腺癌的发病呈现上升趋势。但目前中国前列腺癌的五年生存率仅为69.2%,极大落后于日本等发达国家93%的生存率。造成这一现象的原因主要是国内患者疾病认知较低,70%左右一旦确诊就为局部晚期和广泛转移型[3],为治疗和预后带来一定挑战。而辉瑞将借助深耕中国医药行业30余年的丰富经验,积极携手行业各方,深化前列腺癌领域健康科普理念,推动疾病诊疗发展。因此,注射用醋酸地加瑞克交由辉瑞在中国大陆地区进行商业化运营,将具有里程碑意义。

