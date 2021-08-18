叙说地图：黄浦区区片浅析_湃客_澎湃新闻-The Paper

原创 图溯上海 图溯上海 区片地名是对一片地域的指称，一般不像行政区域有明确的四界，也不像道路指向性分明，起讫点、长宽度确切。它的形成是自然的，渐进的，由特定的自然地理和人文地理等条件所决定，受特定的社会经济条件的制约。区片地名不需要命名，不需要政府审定批准，而是逐渐产生，具有约定俗成的特点。其名称往往是由其他各类地名转化而成。现将黄浦区56个区片地名（包括现状和历史的）简析如下： 高空俯瞰十里南京路（1959年） 一、区片的形成和名称的来由 区片的形成与地域的发展有关。本区区片的形成大致有以下七类： （一）因地理位置优越而形成区片。如外滩，南邻县城，北濒吴淞江，东靠黄浦江，内航可通太湖流域，外运远达世界各地，外国殖民者便将其辟为最早的租界地区。到十九世纪五十年代中期，境内已设有怡和、宝顺、仁记等一大批洋行，并且修筑了道路、码头，道路西侧布满了二层砖木结构洋房，其北端为英领事馆所在地，形成了洋行集中的地区。又如陆家嘴地处浦江东岸，与外滩隔江相望，水陆交通便利，形成居民点及市集也较早。上海开埠后， 外商便在此开厂设栈，先后有祥生、耶松、瑞瑢等造船厂。二十世纪初又开设了英美烟厂、日华纱厂、…