携程:女性更爱囤货 九成用户囤货一个月内即消费

【品橙旅游】8月18日，携程发布《旅游囤货消费行为趋势报告》（以下简称《报告》），解码“囤旅行”背后的秘密。《报告》洞察了携程平台上“囤货一族”的新型消费习惯，为什么囤、囤多久、谁在囤等多个问题揭晓答案；2021上半年参与预售的典型旅游商家的收获，也在《报告》中有所体现。 携程相关负责人表示，旅游预售营销在深受疫情冲击的2020年备受关注后，在2021年持续被消费者接受，尤其在疫情反复的背景下，不断起到激活消费者和旅游商家信心的关键作用。“除了BOSS直播，我们今年也将首次推出919旅行囤货划算节，希望能继续整合用户和商家的需求，与旅游品牌商家共同积极应对市场变化。” 平均省钱723元 9成用户1个月内“囤后即约” 携程数据显示，优质的性价比、宽松的有效期是促成用户养成“囤货”消费习惯的重要动力。从2020年3月至2021年8月，携程预售产品平均折扣为5折、最高折扣约1折；预售产品平均可为用户省下723元。在众多品类里，酒店类预售产品平均更可省下1088元。 去年3月至今，在囤货族里，携程铂金及以上高等级会员依然活跃，占比约6成；其中，各年龄段用户囤货力十足，最年长和最年轻用户的年龄差…