美丽风景惹人醉 村民收获幸福果

“以前都是土路，没有桥，车子根本进不来，到索松村要过雅鲁藏布江，只能靠渡河，用水和用电也不方便。我刚开始经营家庭旅馆，3月桃花开了，整个村庄都粉粉的，对面还有美丽的南迦巴瓦峰，宛如仙境一般，但进来旅游的人很少，种植养殖业是主要经济收入来源，日子过得很紧巴。”说着以前的交通、旅游状况，林芝市米林县派镇索松村村民洛桑顿珠一脸忧郁。“后来索松村作为国家的小康示范村，加大了建设力度，2014年修建了雅鲁藏布江大桥以后，游客到索松村很便利，我家旅馆从几个床位扩大到现在的36个床位，水、电、路、网样样俱全，和城里没有区别，每天都住得满满的，现在生意特别好。” 洛桑顿珠说。 走进洛桑顿珠干净、整洁、大气的厨房，藏式柴火炉燃烧得正旺，整个屋子暖和和的。摄影师王刚正忙于挑选镜头里拍的民俗、桃花、南迦巴瓦峰的照片，54岁的阿妈旺姆逗着身旁快满一岁的孙子强久益西，屋内气氛十分融洽。 “来，喝茶喝茶，刚打的酥油茶。” 年轻、帅气、阳光的洛桑顿珠热情的招呼着游客。这几年开办家庭旅馆，服务游客越来越周到，生意一年更比一年好，收入越来越高。 王云，3月22日专程从北京来林芝看桃花，就住进了洛桑顿珠的旅馆，与他一家相…