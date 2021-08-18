国道318线昌都部分可以这样玩

国道318上哪些景点是必须去的？其他地区无需多言，但在昌都，可以这样玩。作为茶马古道进入西藏的第一站，昌都市芒康县位于滇、川、藏三省区交汇之处，这是一片充满神奇、灵性、美妙的净土。 对于古时候的人们来说，盐是必不可少的东西。芒康古盐田的食盐生产历史已经有1300多年，并且芒康古盐田的晒盐技艺（井盐晒制技艺）已经是国家级非物质文化遗产。 位于澜沧江边的古盐田，从江边向着山上一层一层地叠加上去。薄薄的卤水在晒盐池里等待大自然的加工，倒映着蓝天白云的卤水最终将成为人们的必备品——天然盐。 除了古盐田景区的人文景观之外，从芒康县城所在地嘎托镇前往古盐田景区将翻越海拔4484米的红拉山，这里有珍贵的滇金丝猴。山脚下四季如春，山腰林海莽莽。而在山坳处，则可远眺达海拔6434米的达美拥雪山，同时这座山峰也是“梅里雪山”的第三个女儿。 沿着川藏南线国道318继续向着拉萨方向前行，便是不可错过的第二个重要美景——美玉草原。 美玉草原位于左贡县美玉乡，这个地方在他念他翁山西北部，处于玉曲河支流开曲河流域，平均海拔为4200米。作为左贡县唯一的纯牧业乡，这里具有丰富的草地资源，景区草地面积高达10万余亩。 …