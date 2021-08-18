台湾奶奶为孙子打造露营房车 车内可秒变餐桌和床露营储物柜房车旅行沙发_手机网易网

台湾奶奶为孙子打造露营房车 车内可秒变餐桌和床 2021-08-18 07:02:34 当我们 旅行 的时候，一般都会选择住民宿或者酒店，但是有些地方很少可以住宿的地方，为了方便出行，很多人会选择 房车 。 家居君在此科普一下，房车，又称“车轮上的家”，兼具“房”与“车”两大功能，但其属性还是车，是一种可移动、具有居家必备的基本设施的车种。 房车上的居家设施有：卧具、炉具、冰箱、橱柜、 沙发 、餐桌椅、盥洗设施、空调、电视、音响等家具和电器，可分为驾驶区域、起居区域、卧室区域、卫生区域、厨房区域等，房车是集“衣、食、住、行”于一身，实现“生活中旅行，旅行中生活”的时尚产品。 虽然说房车很时尚，但是一般人如果没有远行的准备，也不会特意去买、租或者改造，但是台湾有这样一位奶奶，为了带孙子去 露营 旅行，居然把自己的车改成了一个超级实用的房车，这老奶奶也太牛了吧，据说这台车已经是改造的第6台，前面的几台都亏本卖掉了。接下来我们一起欣赏一下吧。 对于老奶奶改造的房车，大家都很好奇呢，这个车外观看起来就挺大的，像一般的班车大小，这款房车一般也叫自走式露营房车，感觉超级酷！ 首先我们看到这个车本来…