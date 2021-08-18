“贵州与您相约”英文网站8月18日正式上线

北京2021年8月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 古朴空灵的侗族大歌、无限震撼的中国天眼、美轮美奂的苗绣苗银、垂涎三尺的地道美食……在这里看见贵州，更好地向世界展示真实、立体、全面的多彩贵州新形象。2021年8月18日，贵州省级英文宣传网站“贵州与您相约”（Explore Best in Guizhou）正式上线。网站由贵州省委宣传部主办，联合环球网搭建运营，网站设计理念满足国际受众的网页浏览偏好，融合贵州的生态、人文、开放、健康、好客等元素，打造一个立体、多元展现多彩贵州的英文网站指引，将成为国际受众了解多彩贵州的首选门户。



“贵州与您相约”（Explore Best in Guizhou）英文网站

网站设置“新闻速递”“线路推荐”“大美贵州”“最佳旅行目的地”“贵州之声”等版块，以英文语言版本，通过图文、视频等形式，持续面向海外宣传推广贵州。

未来，采编团队将继续实地探访，报道贵州多彩古老的民族文化、寻访苗寨世代传承的非遗手艺、聆听古朴乡村发展振兴的励志故事、重走红色的记忆之旅、触摸科技为产业生活带来的革新，深挖、提炼、扩面、广传贵州故事。

“贵州与您相约”英文网站作为面向全球展示贵州形象的重要窗口，将进一步提升贵州在海外的曝光度、知名度，吸引更多海外游客来黔观光旅游，助力打造国际一流山地旅游目的地、国内一流度假康养目的地。

网友可登陆网址，体验贵州的精彩时刻，并分享给身边好友：https://guizhou.huanqiu.com/

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