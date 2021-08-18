Sasol在2021财年中取得强劲业绩

约翰内斯堡2021年8月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Sasol在截至2021年6月30日的财年取得一系列强劲业绩。我们的息税前收益（EBIT）为166亿兰特，与上一年相比增长100%以上。尽管有新冠疫情和不利气候事件持续影响，但成本、营运资本和资本支出的强劲表现支撑了这一业绩。

受布伦特原油和化学品价格上涨综合影响的支持，在抵消了兰特/美元汇率走强的作用后，本财年下半年录得毛利率显著回升。

我们的收入主要受到以下非现金调整的影响，调整净额为154亿兰特：

净减值为287亿兰特，主要原因是我们的长期汇率前景调整和长期天然气采购的成本提高；

包括空分装置在内，业务处置净利润为22亿兰特；

实现外币折算储备（FCTR）收益34亿兰特，主要是对LCCP基础化学品业务50%权益的撤资；

货币资产和负债折算增加55亿兰特，原因是与2020年6月相比，兰特/美元收盘汇率上涨18%；以及

金融工具和衍生合约估值增长23亿兰特。

关键指标 2021年 2020年 变化（%） 重述 EBIT/（LBIT）（百万兰特） 16 619 (111 926) >100 调整后EBITDA1（百万兰特） 48 420 34 976 38 不计资本运作性质的收益/（亏损）（百万兰特） 24 503 (7 106) >100 基本每股收益/（亏损）（兰特） 14,57 (148,49) >100 不计资本运作性质的每股收益/（亏损）（兰特） 39,53 (11,50) >100 核心不计资本运作性质的每股收益2（兰特） 27,74 15,08 84 每股股息（兰特） – 期中（兰特） – – – – 期末（兰特） – – – 1. 调整后EBITDA的计算方法是调整折旧、摊销、股份

支付、重新计量项目、预提环保费用折扣率变化、所有

未实现折算损益、衍生品

和套期活动的所有未实现损益。我们认为调整后EBITDA是衡量集团基本

现金流表现的有用指标。然而，这不是《国际财务报告准则》中的一个定义术语，可能与其他公司报告的类似名称指标没有可比性

。（根据《约翰内斯堡股票交易所上市要求》，调整后EBITDA构成备考

财务信息，

应与完整的经审计的汇总财务报表中列出的

编制基础和备考财务信息一并阅读）。 2 核心HEPS通过以下项目进行计算：调整非经常项目不计资本运作性质的每股收益、已实现盈利运营且仍在激增的重大资本项目的盈利

损失（超过40亿兰特）、

所有折算损益（已实现和未实现）、我们衍生品和套期活动的

所有损益（已实现和未实现）以及根据B-BBEE交易执行情况进行的股票相关支付。

与我们的衍生品在

报告期结束时的估值相关调整旨在消除收益波动，因为这些产品在报告之日使用正向曲线

和其他市场因素进行估值，并可能因周期而异。我们认为，核心

不计资本运作性质收益是衡量集团可持续运营表现的有用指标。（根据《约翰内斯堡股票交易所上市要求》，核心HEPS构成备考

财务信息，

应与完整的经审计的汇总财务报表中列出的

编制基础和备考财务信息一并阅读）。

资产净值 2021年 2020年 变化（%） 重述 总资产（百万兰特） 360 743 474 535 -24 负债总额（百万兰特） 208 272 318 618 53 总净值（百万兰特） 152 471 155 917 -2

营业额 EBIT/（LBIT） 2020年 2021年 2021年 2020年 重述 百万兰特 百万兰特 百万兰特 百万兰特 能源业务 19 981 21 704 采矿 3 227 2 756 12 419 10 990 天然气 6 656 5 527 62 553 60 649 燃料 (18 170) (11 609) 化学品业务 54 310 60 597 非洲 6 957 (17 035) 28 809 29 360 美洲 8 116 (77 556) 39 989 46 038 欧亚区 4 680 (894) 30 26 企业中心 5 153 (13 115) 218 001 229 364 集团绩效 16 619 (111 926) (27 634) (27 454) 部门间营业额 190 367 201 910 对外营业额

资产负债表管理

与上一年相比，经营活动产生的现金增长6%，达451亿兰特。此项资金加上资产撤资计划使我们得以偿还约810亿兰特债务，包括我们的兰特计价银行机构约40亿兰特的结算。

实际资本支出为164亿兰特，而2020年为352亿兰特。资本支出削减举措得到认真执行，原因是我们优化了风险管理重点，同时确保资产完整性和安全不受影响。

根据循环信贷融资机制（RCF）和美元定期贷款协议定义，我们截至2021年6月30日的净债务与EBITDA比率为1.5倍，大大低于公认阈值水平。虽然这一比率符合我们的目标净债务与EBITDA比率水平，但我们将继续努力进一步降低杠杆和绝对债务水平。在宏观经济环境不确定时期执行我们的“Future Sasol”战略时，此项指标水平将创造极具价值的财务灵活性。我们的目标仍然是将资产负债表指标导向恢复我们的投资等级水平。

在本年中，在纽约证券交易所发行和上市的债券达15亿美元（214亿兰特）。截至2021年6月30日，我们的总债务为1029亿兰特，而2020年6月30日为1897亿兰特。在本年中，我们利用资产撤资收益来偿还美元银团贷款，这是我们区域合作框架和定期贷款的一部分，因此将我们的美元计价债务减少近760亿兰特（50亿美元）。

我们的杠杆率从2020年6月30日的1170%下降到2021年6月30日的61.5%，主要原因是美元债务的偿还和兰特/美元汇率走强。

截至2021年6月30日，我们的流动性余量为840亿兰特（59亿美元），远高于我们保持超过10亿美元流动性的预期，随着我们推进重点管理举措，可用兰特和基于美元的资金得到改善。在2022年11月10亿美元债券到期之前，我们没有重大的到期债务。

根据我们的金融风险管理框架，我们在对冲我们的外汇、原油和乙烯风险方面持续取得良好进展。我们成功对冲2022年的石油总风险，提高了未来现金流的确定性，从而降低了债务水平，并使我们能够执行Future Sasol战略。有关我们未平仓对冲头寸的更多详细信息，请参阅我们的Analyst Book网站（www.sasol.com）。

股息

股息的恢复是一个关键优先事项，但在宏观经济不确定性很高的情况下，董事会认为谨慎做法是在现阶段不通告分红。

董事变更

董事会的以下变更发生在公司于2021年2月22日公布中期财务业绩之后：

S Subramoney先生被任命为独立非执行董事和审计委员会成员，自2021年3月1日起生效。公司宣布任命独立非执行董事GMB Kennealy女士担任审计委员会主席，自C Beggs先生于2021年8月31日退休并卸任独立非执行董事和审计委员会主席后，自2021年9月1日起生效。

P Victor先生已通知公司，他将于2022年6月30日辞去首席财务官（CFO）兼Sasol Limited执行董事职务。H Rossouw先生被任命为Sasol指定首席财务官和执行董事，接替Victor先生。他将于2022年4月4日加入Sasol，并将于2022年7月1日接替Victor先生担任执行董事兼首席财务官。

简短声明

本公告由董事会制定。本简短公告中的信息（包括前瞻性叙述所依据的财务信息）尚未得到Sasol Limited的外部审计机构的审计和报告。本公告中的财务数据均是准确无误地从已审计财务业绩中提取。经审计财务业绩已由集团审计机构普华永道审计，并对此表示了无需修改的意见。普华永道的独立审计机构报告阐述了与“财产、工厂和设备以及子公司投资的损害评估”有关的一个关键审计事项。本公告不包括《国际会计准则》第34号《中期财务报告》第16A(j)段所要求的信息。本新闻稿仅是完整公告中包含的信息概述，不包含完整或全部的详细信息。任何投资决定都应考虑到2021年8月16日通过约翰内斯堡股票交易所链接发布的完整公告中包含的信息。该完整公告和2021财年已审计财务业绩包括审计方报告，将公布在公司网站：https://www.sasol.com/investor-centre/financial-reporting/annual-integrated-reporting-set。

资本市场日

Sasol总裁兼首席执行官Fleetwood Grobler将与高管团队一起于2021年9月22日星期三12:00（南非时间）举办虚拟“资本市场日”大会，会议包括问答环节。

请加入我们的2021年虚拟“资本市场日”大会，会上将提供有关Sasol长期战略和可持续发展目标的最新信息，包括我们到2050年的转型途径。

大会议程和参与详情将在大会即将举行时公布。如有任何问询，请直接联系：[email protected]，或致电：+27 10 344 9280。

编辑须知：

预录制演示文稿可在以下链接上查看：

https://www.corpcam.com/Sasol16082021

约翰内斯堡股票交易所链接如下：https://senspdf.jse.co.za/documents/2021/JSE/ISSE/SOL/FY21Result.pdf

总裁、首席执行官和首席财务官将通过网络直播主持此次电话会议，会议将于2021年8月16日星期一15:00（南非时间）举行，讨论财务业绩并提供企业最新信息。

实时电话会议链接：

https://www.corpcam.com/Sasol16082021Q

电话会议详情： 2021年8月16日星期一 时间 南非 15:00 英国 13:00 美国（东部时间） 8:00

发布人：

Matebello Motloung

经理，集团媒体关系

直拨电话：+27 (0) 10 344 9256

手机：+27 (0) 82 773 9457

[email protected]

Alex Anderson

高级经理，集团外部传播

直拨电话：+27 (0) 10 344 6509

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