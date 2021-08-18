Sasol在2021财年中取得强劲业绩
约翰内斯堡2021年8月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Sasol在截至2021年6月30日的财年取得一系列强劲业绩。我们的息税前收益（EBIT）为166亿兰特，与上一年相比增长100%以上。尽管有新冠疫情和不利气候事件持续影响，但成本、营运资本和资本支出的强劲表现支撑了这一业绩。
受布伦特原油和化学品价格上涨综合影响的支持，在抵消了兰特/美元汇率走强的作用后，本财年下半年录得毛利率显著回升。
我们的收入主要受到以下非现金调整的影响，调整净额为154亿兰特：
- 净减值为287亿兰特，主要原因是我们的长期汇率前景调整和长期天然气采购的成本提高；
- 包括空分装置在内，业务处置净利润为22亿兰特；
- 实现外币折算储备（FCTR）收益34亿兰特，主要是对LCCP基础化学品业务50%权益的撤资；
- 货币资产和负债折算增加55亿兰特，原因是与2020年6月相比，兰特/美元收盘汇率上涨18%；以及
- 金融工具和衍生合约估值增长23亿兰特。
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关键指标
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2021年
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2020年
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变化（%）
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重述
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EBIT/（LBIT）（百万兰特）
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16 619
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(111 926)
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>100
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调整后EBITDA1（百万兰特）
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48 420
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34 976
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38
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不计资本运作性质的收益/（亏损）（百万兰特）
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24 503
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(7 106)
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>100
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基本每股收益/（亏损）（兰特）
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14,57
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(148,49)
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>100
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不计资本运作性质的每股收益/（亏损）（兰特）
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39,53
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(11,50)
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>100
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核心不计资本运作性质的每股收益2（兰特）
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27,74
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15,08
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84
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每股股息（兰特）
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– 期中（兰特）
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–
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–
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–
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– 期末（兰特）
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–
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–
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–
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1. 调整后EBITDA的计算方法是调整折旧、摊销、股份
2 核心HEPS通过以下项目进行计算：调整非经常项目不计资本运作性质的每股收益、已实现盈利运营且仍在激增的重大资本项目的盈利
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资产净值
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2021年
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2020年
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变化（%）
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重述
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总资产（百万兰特）
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360 743
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474 535
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-24
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负债总额（百万兰特）
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208 272
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318 618
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53
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总净值（百万兰特）
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152 471
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155 917
|
-2
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营业额
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EBIT/（LBIT）
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2020年
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2021年
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2021年
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2020年
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重述
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百万兰特
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百万兰特
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百万兰特
|
百万兰特
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能源业务
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19 981
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21 704
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采矿
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3 227
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2 756
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12 419
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10 990
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天然气
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6 656
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5 527
|
62 553
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60 649
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燃料
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(18 170)
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(11 609)
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化学品业务
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54 310
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60 597
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非洲
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6 957
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(17 035)
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28 809
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29 360
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美洲
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8 116
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(77 556)
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39 989
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46 038
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欧亚区
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4 680
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(894)
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30
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26
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企业中心
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5 153
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(13 115)
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218 001
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229 364
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集团绩效
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16 619
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(111 926)
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(27 634)
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(27 454)
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部门间营业额
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190 367
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201 910
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对外营业额
资产负债表管理
与上一年相比，经营活动产生的现金增长6%，达451亿兰特。此项资金加上资产撤资计划使我们得以偿还约810亿兰特债务，包括我们的兰特计价银行机构约40亿兰特的结算。
实际资本支出为164亿兰特，而2020年为352亿兰特。资本支出削减举措得到认真执行，原因是我们优化了风险管理重点，同时确保资产完整性和安全不受影响。
根据循环信贷融资机制（RCF）和美元定期贷款协议定义，我们截至2021年6月30日的净债务与EBITDA比率为1.5倍，大大低于公认阈值水平。虽然这一比率符合我们的目标净债务与EBITDA比率水平，但我们将继续努力进一步降低杠杆和绝对债务水平。在宏观经济环境不确定时期执行我们的“Future Sasol”战略时，此项指标水平将创造极具价值的财务灵活性。我们的目标仍然是将资产负债表指标导向恢复我们的投资等级水平。
在本年中，在纽约证券交易所发行和上市的债券达15亿美元（214亿兰特）。截至2021年6月30日，我们的总债务为1029亿兰特，而2020年6月30日为1897亿兰特。在本年中，我们利用资产撤资收益来偿还美元银团贷款，这是我们区域合作框架和定期贷款的一部分，因此将我们的美元计价债务减少近760亿兰特（50亿美元）。
我们的杠杆率从2020年6月30日的1170%下降到2021年6月30日的61.5%，主要原因是美元债务的偿还和兰特/美元汇率走强。
截至2021年6月30日，我们的流动性余量为840亿兰特（59亿美元），远高于我们保持超过10亿美元流动性的预期，随着我们推进重点管理举措，可用兰特和基于美元的资金得到改善。在2022年11月10亿美元债券到期之前，我们没有重大的到期债务。
根据我们的金融风险管理框架，我们在对冲我们的外汇、原油和乙烯风险方面持续取得良好进展。我们成功对冲2022年的石油总风险，提高了未来现金流的确定性，从而降低了债务水平，并使我们能够执行Future Sasol战略。有关我们未平仓对冲头寸的更多详细信息，请参阅我们的Analyst Book网站（www.sasol.com）。
股息
股息的恢复是一个关键优先事项，但在宏观经济不确定性很高的情况下，董事会认为谨慎做法是在现阶段不通告分红。
董事变更
董事会的以下变更发生在公司于2021年2月22日公布中期财务业绩之后：
S Subramoney先生被任命为独立非执行董事和审计委员会成员，自2021年3月1日起生效。公司宣布任命独立非执行董事GMB Kennealy女士担任审计委员会主席，自C Beggs先生于2021年8月31日退休并卸任独立非执行董事和审计委员会主席后，自2021年9月1日起生效。
P Victor先生已通知公司，他将于2022年6月30日辞去首席财务官（CFO）兼Sasol Limited执行董事职务。H Rossouw先生被任命为Sasol指定首席财务官和执行董事，接替Victor先生。他将于2022年4月4日加入Sasol，并将于2022年7月1日接替Victor先生担任执行董事兼首席财务官。
简短声明
本公告由董事会制定。本简短公告中的信息（包括前瞻性叙述所依据的财务信息）尚未得到Sasol Limited的外部审计机构的审计和报告。本公告中的财务数据均是准确无误地从已审计财务业绩中提取。经审计财务业绩已由集团审计机构普华永道审计，并对此表示了无需修改的意见。普华永道的独立审计机构报告阐述了与“财产、工厂和设备以及子公司投资的损害评估”有关的一个关键审计事项。本公告不包括《国际会计准则》第34号《中期财务报告》第16A(j)段所要求的信息。本新闻稿仅是完整公告中包含的信息概述，不包含完整或全部的详细信息。任何投资决定都应考虑到2021年8月16日通过约翰内斯堡股票交易所链接发布的完整公告中包含的信息。该完整公告和2021财年已审计财务业绩包括审计方报告，将公布在公司网站：https://www.sasol.com/investor-centre/financial-reporting/annual-integrated-reporting-set。
资本市场日
Sasol总裁兼首席执行官Fleetwood Grobler将与高管团队一起于2021年9月22日星期三12:00（南非时间）举办虚拟“资本市场日”大会，会议包括问答环节。
请加入我们的2021年虚拟“资本市场日”大会，会上将提供有关Sasol长期战略和可持续发展目标的最新信息，包括我们到2050年的转型途径。
大会议程和参与详情将在大会即将举行时公布。如有任何问询，请直接联系：[email protected]，或致电：+27 10 344 9280。
编辑须知：
预录制演示文稿可在以下链接上查看：
https://www.corpcam.com/Sasol16082021
约翰内斯堡股票交易所链接如下：https://senspdf.jse.co.za/documents/2021/JSE/ISSE/SOL/FY21Result.pdf
总裁、首席执行官和首席财务官将通过网络直播主持此次电话会议，会议将于2021年8月16日星期一15:00（南非时间）举行，讨论财务业绩并提供企业最新信息。
实时电话会议链接：
https://www.corpcam.com/Sasol16082021Q
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电话会议详情：
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2021年8月16日星期一
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时间
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南非
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15:00
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英国
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13:00
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美国（东部时间）
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8:00
发布人：
Matebello Motloung
经理，集团媒体关系
直拨电话：+27 (0) 10 344 9256
手机：+27 (0) 82 773 9457
[email protected]
Alex Anderson
高级经理，集团外部传播
直拨电话：+27 (0) 10 344 6509
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