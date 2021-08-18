北京2021年8月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 8月13日，“创客北京2021”龙源环保·智能环保专项赛总决赛完美收官。“创客北京2021”创新创业大赛自启动以来，积极筹划，有序推进，得到了工业和信息化部、财政部的细心指导和大力支持，以及社会各界和创业群体的广泛关注。

本次大赛由北京市经济和信息化局、北京市财政局、顺义区人民政府联合主办，由北京市中小企业服务中心、北京市中小企业公共服务平台、顺义区经信局、北京创投联盟联合承办。

北京市经济和信息化局一级调研员辛欣，龙源环保总经理、党委副书记高建强出席了本次总决赛。

本次总决赛由中国投资协会创新投融资专委会、全国产业与金融创新平台以及中国环境保护产业协会脱硫脱硝委员会的资深专家，清华大学及华北电力大学的资深教授以及专业投资人等众多行业专家翘楚组成专家评审团。

总决赛为期1天，共竞赛27个项目。参赛的27个项目代表分别进行了精彩的线上路演，并完成评委提问和参赛者阐述观点环节，评委进行现场实时评分。一天的时间，大家一起见证了从138个项目中脱颖而出的佼佼者们的精彩表现，感受了创新者们在创新道路上中迸发出的激情和智慧，看到了真正高手之间的较量。

赛后工作组将对各评委的评分表分数进行统计、登记与复核并报送大赛组委会，最终将评选出特等奖1名，优胜奖10名。决赛结果将在“北京市中小企业公共服务平台”微信公众号进行公布，以大赛秘书处发布的比赛结果为准。

高建强在决赛致辞中强调，长久以来创客大赛以“围绕产业链，部署创新链，配置资金链”为主旨，着力激发创新潜力，集聚创业资源，营造“双创”氛围，为中小企业和创客们打造交流展示、产融对接、项目孵化的平台。“创客北京2021”大赛作为“创客中国”重要的组成部分，通过搭平台、聚资源、配服务的方式，为广大中小企业和创业者们的创新创业助力提速。今年龙源环保作为智能环保专项赛道的承办单位深感荣幸，同时龙源环保将与各位共同聚焦工业环保领域智能化建设实践，促进工业环保领域的智慧化升级。

杨艳春在闭幕词中用三个词进行了概括，一是“有热度”，在场的27个项目，是经过两天的初赛，反复斟酌比较，精挑细选出来的技术含量高、市场潜力大、社会效益好、具有明显投资价值、能够凸显创新创业文化的好项目；二是“有广度”，参赛项目从高精材料产业化，设备产品环保化以及控制平台智能化等多个方面，深度挖掘，多点突破，将非同凡响的创意转变成现实产品；三是“有高度”，本次大赛高度契合国家战略，承担社会使命，将工业环保领域的减污、降碳、节能、降耗付诸于行动，为广大的创新者们搭建了展示梦想的舞台。

龙源环保作为本次赛道龙头企业专项赛道的承办单位，作为国家能源集团旗下节能环保科技板块的核心骨干企业，始终以“赋能绿色发展，建设美丽中国”为使命，持续服务国家生态文明建设；作为国内领先的电力环保企业，始终以“着力打造世界一流的能源环保企业”为己任；作为学习型企业，一直在寻找并向所有能够并肩前行的伙伴学习，在产业链协同发展的大势之下，共同传承创新基因，坚持科技引领，实现共生共荣。

作为国家节能环保的“主力军”、环保行业科技创新的“领头羊”，龙源环保积极探索生态环保领域的“两化融合”路径，结合大数据、人工智能技术初步实现了自身业务的智能化转型，先后建立了“基于工业互联网的生产远程集控系统”“基于人工智能技术的云端优化指导系统”以及“基于过程工业大数据的边缘端智能控制系统”，充分发挥了央企担当，促进“智能环保”发展、引领生态环保智能转型，助力工业环保行业的节能、降耗、减排、增效。

创新是一种态度，创新是一种精神，“创客北京”虽告一段落，但要坚持把创新作为引领发展的第一动力，将创新精神融入到工作中。

创新协同是大势，携手并进是主流。创新者共同努力，释放梦想，做行业的奋斗者、开拓者，奋力书写无愧于时代的华丽篇章，为国家的工业环保事业做出更大贡献。

现在与未来，创新者同在。

“创客北京2021”龙源环保-智能环保专项赛总决赛完美收官 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com