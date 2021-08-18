富士通举办新常态数字服务线上大会

上海2021年8月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 伴随数字化浪潮的迅猛发展，混合工作环境、混合云以及混合型人才正逐渐成为新常态，改变了我们的生活方式和业务模式。如何快速适应这一新常态，以确保工作环境及员工的安全性、高绩效、高效率、适应性、灵活性和可持续性，是每个企业需要应对的难题。

为此，富士通今天举行了新常态数字服务线上大会（Fujitsu New Normal Digital Service Expo），通过线上主题演讲及虚拟展示相结合的方式，与微软、VMware、UiPath等合作伙伴一起深入解读了混合新常态的发展趋势，并分享了数字化转型相关的战略与思考，为企业适应混合新常态、加速并强化数字化转型成果提供了有价值的洞察。来自亚洲10个国家及地区超过1000名企业用户、行业专家及商业领袖参与了本次线上大会。

在本次新常态数字服务线上大会上，今年4月正式出任富士通亚洲区总裁的增田幸司首先发表了开场演讲，介绍了富士通在亚洲的业务情况及最新战略规划。增田幸司表示，亚洲是一个拥有高增长潜力且广阔多样的区域，因此新常态的应对方式在不同国家及地区也有所不同。为了帮助亚洲地区的客户在新的时代下生存发展，富士通将努力汇聚每个人的集体智慧，通过技术手段满足客户不同的需求，应对业务及社会课题，帮助客户适应新常态，共同创造一个新时代。

本次线上大会围绕“Work Life Shift（工作方式变革）”、“混合IT”以及“数字化与自动化”三大主题，为用户精心组织了多场精彩的主题演讲及分论坛主题分享。其中，富士通全球服务业务部门负责人Tim White发表了《赋能企业组织，驱动未来》的主题演讲，分享了富士通设计和推进Work Life Shift举措及混合IT服务背后的原因，解读了富士通在数字化和自动化方面的服务愿景，以及如何为客户的转型之旅提供支持。

Tim White表示，所谓“新常态”并非是突然发生的概念，而是一个不断进化的过程。在混乱及充满不确定性的时代中，企业需要把握潜在的机遇，通过提升自身的适应能力来实现发展。为此，富士通将通过自身的专业知识，解锁业务系统的复杂性并释放企业的潜力，从而帮助企业提升适应能力，应对新常态下的机遇与挑战。

在分论坛活动中，富士通（中国）信息系统有限公司服务事业统括部总经理张毅分享了中国云计算市场的最新趋势，以及富士通混合IT服务的概况。张毅表示，疫情已成为企业上云的催化剂。然而受限于合规、安全等因素，单一的公有云或私有云模式，注定不可能成为主流。中国云计算市场呈现需求及业务模式多元化等特点，企业急需一个灵活、完善的基础架构和运维环境来应对业务挑战及合规要求，这也使得混合云将成为今后企业上云的一个好选择。

然而，企业在采用混合云模式的时候依然要面对复杂性的难题，从前期设计到系统运维再到成本管理，企业需要协调多方利害关联者，这也使得管理压力大幅提升。为此，富士通面向中国客户量身打造了混合IT服务，整合了富士通长年积累的经验与Know-how，通过统一的平台为客户的混合云环境提供了便利、安全的管理服务，为客户提供更加优化的基础架构方案，减少日益增长的IT运维负荷，为客户的业务发展提供有力支持。张毅介绍，富士通混合IT服务包含导入服务和运维服务两大类，无论是公有云还是私有云，均可为客户提供咨询、设计、构筑、迁移以及运维的一站式服务。目前，富士通凭借混合IT服务，帮助各个行业的客户进行了IT基础架构的现代化改造，助力中国客户实现数字化转型，应对新常态。

本次富士通新常态数字服务线上大会还提供了点播功能，用户可以随时随地观看活动视频回放，把握最新的趋势与洞察，了解如何改造企业，构建一个高效、安全、弹性、敏捷、自动化的混合环境。

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