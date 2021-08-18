北京2021年8月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 成人教育行业玩家众多，业内机构始终面临着巨大的获客压力。受去年疫情以及目前疫情再次反复的影响，成人培训行业获客雪上加霜。根据爱番番对行业的洞察，以及客户反馈的意见，通过公域投放精准获客和私域营销促进转化，或许是成人培训行业目前最佳的增长指南。

一、客从何处来？

精准获客永远是成人教育行业面临的最大问题，主要体现在：

1、线索成本贵

2、营销过程简单粗暴，沉寂客户无法有效唤醒

3、销售线索无法自动化跟进，消耗人力物力

4、私域营销是大势所趋

对此，专注成人教育培训的老牌机构：师大教科文在接受爱番番采访时表示，“在注意公域投放时，需要注意私域营销，以及私域流量如何培养和孵化。目前师大教科文公众号上有几十万沉寂粉丝，如何唤醒和促活他们，是我们面临的主要挑战之一。”

二、两条腿并行，爱番番智能营销解决方案对症下药

百度爱番番产品的核心是以“公域获客+私域孵化+线索管理”为一体的智能营销解决方案，围绕培训行业的获客、成本、效率三大问题以及当下最迫切的需求，为成人培训企业提供了全渠道吸粉获客和持续培育促转的自动化营销能力。

第一步，通过公域投放优化培训行业关键词，提升营销ROI

依托于百度丰富的营销推广经验和先进的AI技术，爱番番可以帮助成人培训企业智能优化投放词和出价，可以紧抓青年白领提升自我水平的特性，建议企业通过兴趣、行为等关键词扩大范围圈中目标受众，精准锁定目标受众人群及高潜力用户群体，获取更多销售线索，提升营销ROI；

第二步，搭建以私域为核心的流量池，不断提升转化

数据显示，用户了解教育培训类的渠道逐渐多元化，26.5%通过社交平台，18%来自亲朋好友的口碑推荐……全渠道获客势在必行。既要利用好口碑营销，也要将公众号、官网、小程序、app、销售、线下讲座、EDM等渠道打通，最终汇集到以social为核心的流量池里，并通过裂变营销、直播带货等多种方式，不断促进转化。

“体验课、试听课、团报，线上的训练营，社群和朋友圈裂变等等，是成人教育行业目前采取的比较有效的私域玩法。我们的教资项目有七八十个社群，几乎都是通过以上活动和爱番番提供的裂变功能所带来的，粉丝触达率能达到90%，效果非常可观。”师大教科文新媒体营销部经理表示。

同时，爱番番的解决方案能够自动构建可视化营销流程，支持直播、活动、内容营销、短信营销、全员推广等多种获客方式，基于实时行为的实时营销，提升营销转化效果。

第三步，自动线索跟进，促进高效转化

对于一家中小型成人教育培训机构来说，销售线索大致遵循如下流程：客户手动填写-归纳整理-录入表格-分配线索-销售跟进。这其中可能会造成转化率低的原因有：收集客户信息的表单，在整理时就有遗失的可能；或者录入电脑系统的时候，会有失误、漏掉的可能；而在分配、销售跟进环节，也可能因为分配和备注标准的不统一，遗失很大一部分意向客户。

以上还只是流程上的遗失，还有对客户二次挖掘和后续跟进上的遗失等。培训行业的销售应该都知道，一次接触实际上能挖掘的有效线索量是有效的，这就需要销售通过各种方式对线索进行二次、多次跟进挖掘。如果缺乏有效的线索管理，其中丢失的有效线索数量可想而知。

爱番番线索管家能够帮助培训机构高效汇聚全渠道线索，无需复杂操作，即可与第三方广告平台打通，自动将线索导入爱番番线索池，分类管理，且能够手动分配和主动领取线索，促进客户资源的自动化管理销售资源，智能提醒销售处理销售过程中的关键事项，及时把握销售机会，减少销售线索的流失。

走出获客困境：爱番番助力成人教育行业全渠道吸粉和自动化培育促转 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com