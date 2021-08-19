中国最“神秘”酒店，住一晚34万人民币，警卫24小时巡逻_腾讯新闻

如果你把这个世界当作巨大游乐场，那么酒店的意义绝不在于歇脚、睡觉。度假的意义远不止住一晚这么简单，住好的酒店，本身就是旅行极致体验的一部分，说起中国最贵的酒店，大家可能第一反应的都是安缦，悦榕庄，W，丽兹卡尔顿等奢华连锁品牌酒店；但是这些市面上出名的品牌酒店，虽然贵，但通常价位也只在几千一万，套房在几万左右一晚；真的要比拼全国最贵酒店，他们很难入围，因为他们不够特别。 中国最贵的酒店，你可能想不到，它并没有像顶级度假村那样深藏在惬意的绿水青山之间。而是位于闹市，与寻常百姓家相邻，每天都有无数人经过它的门口，它就是北京京海淀区玉渊潭东侧的钓鱼台国宾馆。它是一处由古代皇家园林改造成的现代国宾馆，尤其是清朝的乾隆皇帝，对这里格外喜爱。现在每年秋天，都会有许多游客过来拍银杏。 众所周知，北京市是我国的首都，所以在北京闹市区的土地简直就是寸土寸金。那么这个旅店难道是因为占据了北京的大好地理位置所以才敢要价这么高的吗？其实这也只是其中的一方面，主要是因为这个昂贵的旅店原本并不是用来接待一般散客的，所以并不是所有人都可以进入。钓鱼台国宾馆严格上来说并不能与普通的星级酒店相提并论，它是一家“超星级宾…