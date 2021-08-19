携程“919”联合数十家旅企 合力拉动未来旅行需求

【品橙旅游】8月19日，携程发布“年度带货官TOP 30”榜单，同时围绕度假、美食、优品3大领域公布分榜。 在过去一年中，携程合作达人通过日常种草、促销等活动，额外为携程带来增量订单近50万，累计GMV约1亿元。数据显示，2020年合作达人获得携程奖励金平均可达6位数。 携程首届“919旅行囤货划算节”（以下简称“携程919”）现已正式启动，在30天的活动周期中，携程签约达人们将以“囤货情报官”身份持续输出囤货攻略，以启发用户出行灵感。 综合度假区深度游趋势显著 亲子与度假型酒店受青睐 过去一年，受疫情等因素影响，绝大多数用户更加青睐综合度假区深度游。 来自携程数据显示，去年3月至今，携程预售酒店券数销量TOP 10分别为：三亚·亚特兰蒂斯酒店、长白山万达智选假日酒店、上海佘山世茂洲际酒店、上海玩具总动员酒店、澳門威尼斯人、澳門巴黎人、千岛湖开元度假村、珠海长隆企鹅酒店/珠海长隆海洋科学酒店、宁波柏悦酒店、爱必侬棠湾度假公寓。其中，酒店本身处于综合度假区的占比过半。 在这样的背景下，专注推荐度假产品和攻略的达人“嬉游”、“什么值得买”、“IKIDS”、“AIRES行记”、“酒店控手札”…