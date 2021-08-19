用智能数据驱动企业增长

北京2021年8月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 专业人力资源媒体平台第一资源于8月18日正式发布“2021中国人力资源服务100人”榜单，薪人薪事创始人兼CEO常兴龙再度成功入选，不断赢得HR权威机构认可。

本次“2021 中国人力资源服务 100 人”榜单，由深耕行业十四年的人力资源第三方媒体《第一资源》评选而出，入选人物“均在自己的领域有所建树，为企业发展尽心竭力，也为行业进步鞠躬尽瘁；他们在响应国家政府号召的同时，也为中国人力资源产业做出了榜样和表率。他们规范人力资源行业秩序，健全市场体系，引领行业前行；他们在将中国打造成人力资源强国的过程中发挥着举足轻重的作用，是推动社会经济和社会进步的重要力量。”

以下是“2021中国人力资源服务 100 人”榜单：



2021中国人力资源服务 100 人

2015年，常兴龙创立薪人薪事，重点打造组织、员工、考勤、薪酬、招聘、绩效等核心人力功能，用智能数据化驱动方式帮助企业成长。在常兴龙的带领下，薪人薪事紧跟企业人力资源真正需求变化，先后推出X-One、Growth-Oriented、昊天版、数据双引擎版产品，持续升级，不断贴合企业人力资源需求场景，薪人薪事产品目前已成为一款领先的“人力+财务+业务”数据化云系统，并且备受资本与市场的青睐。常兴龙及其创办的HR SaaS品牌薪人薪事，在创新性、发展质量及影响力上表现突出，备受认可与关注。

此外，凭借对人力资源的市场洞察与行业成就，常兴龙当选并出任北京青年人力资源服务商会副会长，荣获过“2020 中国人力资源行业优秀青年企业家”“2019中国企业形象十大影响力人物”“ 2018 中国财经峰会行业影响力人物”“ 2016 中国HR年度人物”等多项行业性大奖。

薪人薪事是数据驱动“人效提升”的智能一体化HR SaaS服务平台，致力于帮助企业提升人力资源管理能力，激发组织员工和工作活力，全面提升人才管理效能。打通“人力+财务+业务”多渠道、全业务的一体化数据体系，通过建立AI、集中、实时的数据中心，对业务、组织、人员的场景刻画自主学习，最终实现智能化、数据共享、快捷模型分析、精准决策依据，让企业科学管理提升效率，让组织积累经验提升效能，让个体激发活力提升价值，实现信息提升效率，数据洞见未来。

在响应国家十四五规划，切实落地国家信息化建设大方针的过程中，薪人薪事将数据、算法、系统、平台与行业解决方案的知识沉淀融合，打造组织员工、薪酬考勤、招聘管理、绩效激励、培训管理、集团管理六大板块，组成智能一体化HR SaaS服务平台，帮助企业信息化建设，驱动人效提升。

薪人薪事自2015年成立以来发展迅速，已经先后获得了A轮红杉资本中国基金5300万战略投资，B轮阿尔法公社、红杉资本中国基金的8560万元投资，C轮金蝶集团1.84亿元战略投资。目前我们已经得到了市场的广泛认可，拥有超过17000家企业客户，在人力资源领域覆盖超过100万垂直行业者，并获得百项行业大奖。

薪人薪事始终以客户第一、追求卓越为最高纲领，通过数据化，智能化，把组织能力转换为企业竞争力，用企业竞争力帮助个人提升，助力中国经济腾飞。

薪人薪事CEO常兴龙再度入选“2021中国人力资源服务100人”榜 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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