天津2021年8月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，国际公认的检验、鉴定和认证机构SGS与天津排放权交易所有限公司（以下简称“天排所”）举行战略合作协议签约仪式。SGS知识与管理服务事业群中国区总经理辛斌、天排所总经理李天等出席签约仪式。



SGS与天津排放权交易所签署战略合作协议 携手共促双碳目标实现

为了实现国家“30碳达峰”的战略目标、“60碳中和”的伟大愿景，双方本着“长期合作、资源共享、互惠互利”的原则，将充分发挥各自的平台优势，在碳中和碳减排标准制定、碳中和碳减排项目开发、碳资产管理咨询服务、碳中和碳排放领域数据库研究、碳核查，低碳制造培训、产品碳足迹以及生命周期评价、科学碳目标等方面开展深度合作。

SGS知识与管理服务事业群中国区总经理辛斌表示，SGS是国内认监委备案的温室气体核查机构和首批能源管理体系认证机构，一直致力于节能减排领域，此次与天排所的合作，SGS专业的团队将利用丰富的经验为企业提供低碳解决方案，通过碳排查、碳减排、组织零碳解决方案等助力企业能更好达成双碳目标。



SGS低碳领域专业团队与天津排放权交易所助力企业更好达成双碳目标

作为国内最早建立的环境权益交易所，天排所经历了中国碳市场从无到有的探索历程，在2009年就完成了中国首笔基于碳足迹盘查的碳中和交易，并于近期发布了全国首个基于区块链的碳中和存证产品。2021年1到5月，天排所CCER（国家核证自愿减排量）交易量全国排名第一。

在双碳背景下，天排所与SGS建立全面战略合作伙伴关系，将直面机遇与挑战，不断推动行业发展和相关产业绿色转型升级，多角度、全方位助力天津双碳目标早日完成，共同实现企业社会责任。



SGS与天津排放权交易所建立全面战略合作 多角度全方位助力天津双碳目标早日完成

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