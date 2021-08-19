聚好全球宣布与苏州吴江厚朴生物医药科技有限公司签署战略合作协议

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上海2021年8月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 聚好全球股份有限公司（以下简称“聚好全球”或“公司”）（纳斯达克交易代码：JWEL）通过旗下聚好商城运营中国领先的化妆品、健康及营养品和家庭日用品电商平台今日宣布，聚好全球与厚朴生物科技（苏州）有限公司（“厚朴生物科技”）开展合作，并与其关联公司苏州吴江厚朴生物医药科技有限公司（以下简称“厚朴生医”）正式签署战略合作框架协议。根据战略合作协议内容，双方将共同合作专项研发新型免疫细胞，细胞护肤品、化妆品、保健品并且在尖端细胞技术领域深度合作。



双方签订战略合作协议

聚好全球股份有限公司首席执行官兼董事长徐之伟先生表示：“厚朴生医将为旗下聚好商城专项研发细胞产品护肤品、化妆品、保健品，厚朴生医将依托其与厚朴生物科技生命科学研发队伍及免疫细胞和干细胞创新技术，推出新型细胞相关技术的全新一代护肤品。我们相信此次合作将进一步推动聚好商城进入高端护肤和化妆品领域，我们相信细胞生物技术应用于护肤品及化妆品将为聚好客户提供更高端的产品体验与效果。”

厚朴生物科技（苏州）有限公司创始人兼董事长林高坤先生表示：“聚好全球旗下聚好商城是中国领先的化妆品、保健品电商平台，随着此次战略合作的开启，我们将与聚好全球强强联手，充分发挥各自优势，在护肤化妆以及保健领域上为消费者提供更高质量、更高效益的全系列产品，为中国护肤品，化妆品以及保健品产业的不断发展做出贡献。”

关于聚好全球股份有限公司

聚好全球股份有限公司（以下简称“公司”）通过旗下聚好商城运营中国领先的化妆品、健康及营养品和家庭日用品电商平台。公司向消费者提供自有品牌产品，并销售和分销其他品牌的健康和营养补品、化妆品以及家庭日用品。此外，聚好商城允许第三方品牌在其平台上开设店铺，根据线上店铺的销售收入收取服务费，同时公司为第三方品牌提供关于市场需求的独特而有价值的信息，赋能商家更有效地进行销售管理和品牌宣传。公司还通过在中国各地的授权零售店销售其产品，这些零售店以“爱家店”或“LHH 店”和“聚好优选”的品牌名称经营。欲了解更多信息，请访问： http://ir.1juhao.com/ 。

厚朴生物科技（苏州）有限公司

厚朴生物科技（苏州）有限公司一直专注于细胞生物学领域，集基础研究、临床应用推广和产业化于一体的生物高科技企业。厚朴生医的核心技术是专能干细胞技术（间充质干细胞、神经干细胞、胰岛干细胞等）及全能型免疫细胞技术（NK、ACTL、CAR-NK 等），同时拥有创新疫苗研发平台、双特异性抗体联合细胞治疗临床技术平台与干细胞活性因子之护肤应用。尤其针对抗衰老研究、肿瘤预防与干预及慢病管理等临床药物开发应用已构建成熟技术平台。厚朴生医位于苏州，设有实验室皆按照欧盟标准(A+B)和中国新版 GMP 标准设计建造。厚朴生医目前共拥有55项专利，包括18项发明专利及37项实用型专利，并于 2020年启动临床前研究申报新药程序以及备案免疫细胞临床技术。厚朴生医并已形成以市场为导向，以产学研相结合的技术创新体系平台；在细胞抗衰老等相关技术运用在临床取得极佳成果，尤其体现在护肤方面的全新产品技术上。此次签约旨在不断提高聚好商城产品品质。欲了解更多信息，请访问： http://www.hopecells.cn/ 。

前瞻性声明

本新闻稿中有关公司的未来预期、计划和前景展望的陈述构成Private Securities Litigation Reform Act of 1995所界定的前瞻性声明。前瞻性声明包括关于计划、 目标、目的、 战略、未来事件、预期业绩、假设以及其他任何非已经发生的事实性的表述。受固有风险和不确定性等各种因素的影响，实际结果可能与前瞻性声明中表述的内容有重大出入。任何文字表述中涉及“可能”、“将要”、“想要”、“应该”、“相信”、“预期”、“期待”、“预估”、 “估计”或类似的非事实性的文字为前瞻性声明。公司还可能在向美国证券交易委员会提交或提供的报告、致股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高级管理人员、董事或员工向第三方作出的口头陈述中包含书面或口头的前瞻性陈述。这些陈述受不确定因素和风险的影响，包括但不限于：公司的战略目标、公司的未来发展规划、财务状况和经营业绩、产品或服务的市场需求和用户接受度、声誉和品牌、企业的名声和品牌、行业竞争和竞价的影响、技术更新、相关政策法规、中国宏观经济状况的起伏，以及公司向美国证券交易委员会提交的备案文件中披露的相关风险和有关假设。鉴于以上原因及其它相关原因，我们建议投资者切勿盲目信赖该等前瞻性表述，并且，我们敦促投资者登陆SEC网站查阅公司相关文件以获取其他可能影响公司未来运营结果的因素。公司没有义务在这些文件申报以后由于特定事件或原因所引起的这些前瞻性声明的改变做公开修正。

投资者及媒体垂询:

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聚好全球股份有限公司

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