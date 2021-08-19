SSG在享誉业界的榜单中排名第4187位，过去三年的增长率达到70%。

美国丹佛2021年8月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 8月17日，Selling Simplified Group, Inc.（SSG）荣登2021年美国增长最快的私营领域“Inc.企业5000强榜单”。这是SSG连续第六年获得这一殊荣，据Inc.称，该奖项旨在帮助读者“更深入、更立体地了解创业环境”。 SSG是全球B2B需求生成领导者，专注于提供数据驱动的综合性MarTech解决方案，此次在榜单上排名第4187位。



Selling Simplified Group, Inc.（SSG）在美国增长最快的私营领域“Inc.企业5000强”榜单上排名第4187位。

“过去三年，我们的增长率达到70% ，这是对员工卓越绩效的证明。”首席执行官兼总裁Michael Whife说道。“当我在Inc.企业5000强榜单上看到我们公司的名称时，我为团队的远见和动力感到无比自豪。我期待与大家一起度过更多成功的岁月，用我们的创新技术和数字方法帮助企业赢得更大的胜利。”

这家总部位于丹佛的公司最近的增长指标包括，截至2021年8月，销售额同比增长180%，并任命B2B领域经验丰富的Thomas Koletas为首席增长官，任命Dan Juanillo为首席财务官。 SSG还于2021年上半年在奥克兰、东京和瓦胡岛增设了新的办事处，并计划年底前在美国和中国进行进一步的扩张。

“能够登上Inc.企业5000强榜单，我们觉得非常荣幸。这一认可证实了我们在以正确的方式做一些非常特别的事情 — 帮助企业成长，”首席运营官兼联合创始人Jag Sidhu说道。“我正在借此机会反思我们竭尽所能达成目标所付出的所有努力，并非常感谢公司和团队又一年取得巨大的增长。”

根据Inc. 网站上的信息，“享誉业界的全美最成功私营企业榜单已经成为企业家成功的标志，也是未来家喻户晓的企业第一次崭露头角的地方。” Inc.按三年期的总收益增长对公司进行排名。

要查看Selling Simplified排名以及榜单上其他获奖企业的相关详情，请访问https://www.inc.com/inc5000/2021。

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SSG连续第6年荣登“Inc.企业5000强”榜单 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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