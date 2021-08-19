阿联酋迪拜2021年8月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 领先的创新性先进贸易和海关服务提供商Webb Fontaine宣布与埃及的Misr Technology Services首次建立合作关系。

作为提供最新人工智能（AI）技术和安装高度互联网络解决方案的专家，Web Fontaine获选领导一个项目，在埃及提供新升级的全国综合风险管理（IRM）服务。

这个享有盛誉的项目标志着Webb Fontaine向快速发展的埃及贸易和海关行业迈出了第一步，该行业有志于在不久的将来扩大并发展成为该地区最先进的货物装卸和转运目的地之一。

Webb Fontaine将与Misr Technology Services合作，向重要的政府机构、部门和实体（包括负责货物进出口的埃及海关和监管机构的官员）提供一系列服务。

作为埃及当前“Nafeza”全国单一窗口（NSW）系统的开发商和管理者，MTS选择了Webb Fontaine先进的风险管理系统，因为该系统广泛使用了人工智能和其他市场领先的技术。

Webb Fontaine首席执行官Alioune Ciss说道：“我们很荣幸被MTS选为这个激动人心的项目的关键技术合作伙伴。人工智能已经有效地改变了世界各地处理贸易和海关的方式，我们期待在埃及展示这一点。我们期待在未来许多年成为埃及贸易和海关平台成功数字化的重要参与者。”

Webb Fontaine的成功往绩表明，该公司在利用人工智能促进贸易、增加财政收入、缩短通关时间、减少港口运营中成本高昂的拥堵方面拥有丰富的经验，同时大大改善了设施治理。

Misr Technology Services：作为在埃及首次投资的一部分，Webb Fontaine的RMS将作为与“Nafeza”配套的集成解决方案进行部署。MTS将提供硬件、ICT设施和其他关键组件。除了实施IRM之外，Webb Fontaine还渴望扩大在埃及的业务，并提供更广泛的贸易和海关服务。

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Webb Fontaine与埃及公司达成合作 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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