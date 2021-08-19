该项合作将评估 NEObodyTM 候选产品ADG106，与KEYTRUDA®联合治疗以提高晚期或转移性实体和/或血液系统恶性肿瘤患者的疗效

苏州2021年8月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 天演药业（以下简称“公司”或“天演”）（纳斯达克股票代码：ADAG）是一家平台驱动的临床阶段生物制药公司，致力于发现并开发以原创抗体为基石的新型癌症免疫疗法。公司今日宣布，与默沙东（默沙东是美国新泽西州肯尼沃斯市默克公司的公司商号）达成了第三项临床试验合作和供药协议。双方就天演药业的ADG106与默沙东的抗PD-1药物KEYTRUDA®（帕博利珠单抗）的联合治疗将启动一项开放标签、剂量递增与拓展研究的临床试验（ADG106-P2001/KEYNOTE-D12），以评估该联合用药在晚期或转移性实体和/或血液恶性肿瘤患者中的临床疗效。凭借天演独有的NEObody （新表位抗体）技术平台发现的ADG106 是一款全人源配体阻断型抗CD137 IgG4激动型单克隆抗体（mAb），已有单药和联合疗法的I期临床数据为此次合作提供了强有力的支持。

“很高兴能与默沙东深化合作，ADG106与KEYTRUDA® 的联合试验是双方的第三项临床合作。”天演药业联合创始人、首席执行官兼董事长罗培志博士表示，“PD-1药物引领了癌症治疗的变革，但仍存在大量晚期转移性实体瘤和血液恶性肿瘤患者对该疗法无响应或使用后复发，需要继续扩大寻找新的疗法。ADG106 靶向独特且高度保守的抗原表位，具有新颖作用机制和广泛的物种交叉反应，这使得它可在免疫完整的动物模型中进行临床前验证。在多个同源肿瘤小鼠模型中，我们观察到ADG106和抗PD-1/PD-L1 药物能显著增加彼此的抗肿瘤效果。”

“我们非常期待与默沙东紧密合作，进一步推进ADG106与KEYTRUDA的联合试验，”天演代理首席医疗官Steven Fischkoff医学博士说道，“结合其独特作用机制、大量的临床前数据和已有强有力的临床数据，我们相信ADG106与抗PD-1药物联用是理想的治疗方案，有望为医疗需求尚未满足的癌症患者提供新的治疗选择。”

KEYTRUDA®为已注册商标，商标权利人为美国新泽西州肯尼沃斯市Merck & Co., Inc.的子公司Merck Sharp & Dohme Corp。

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天演宣布与默沙东公司开展第三项临床试验合作 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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