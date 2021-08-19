耀世星辉发布2021年上半年业绩报告

北京2021年8月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 耀世星辉公布截至2021年6月30日的上半年未经审计的财务业绩。

2021年上半年业务亮点

悦享App下载量约为2.16亿，去年同期约为1.21亿。

悦享App日均活跃用户约为710万，去年同期约为450万。

截至2021年6月30日，悦享商城货存单位共计231,630件，去年同期为19,984件。

悦享商城商品交易总额约为1.81亿美元，去年同期约为2000万美元。

2021年上半年财务亮点

总收入同比增长144.6%至7190万美元，去年同期为2940万美元。

非美国通用会计准则下经营性利润同比增长16.3%至1640万美元，去年同期为1410万美元。

非美国通用会计准则下归属股东净利润同比增长15.8%至1690万美元，去年同期为1460万美元。

耀世星辉创始人兼首席执行官张兵先生表示：“2021年上半年公司迎来加速发展，相较去年同期，总收入同比增长144.6%，非美国通用会计准则下归属股东净利润同比增长15.8%。依托于我们对于企业目标的坚定信念，企业发展方针的准确执行，以及对于国内及海外市场的持续探索与发展。通过产品迭代，不断创新，伴随精准的市场营销策略，引发年轻受众对于悦享品牌的情感认同。未来，我们将全面深化优质生活内容赋能新消费的竞争优势，深耕内容电商，进一步扩大悦享品牌在全世界年轻族群中的影响力。”

耀世星辉首席财务官吕聪先生补充道：“伴随业绩增长的同时，为了提升品牌资产价值及驱动长线发展，上半年我们加大了市场营销上的投入，进一步扩大市场份额，实现规模效应，从而使我们的成本维持在相对较低的水平。未来我们将继续平衡企业发展及成本控制，保持长久持续的盈利为股东创造更大价值。”

关于耀世星辉

耀世星辉专注于优质生活领域，持续将内容、科技、时尚、社交、娱乐、线上新零售等融于移动互联网新文娱产业中，已成长为以聚合优质生活内容赋能新消费的中国新文娱创新企业，是美国纳斯达克（NASDAQ:GSMG）上市公司。

耀世星辉以“内容+平台+电商+应用+技术+产业”为一体，拥有悦享视频APP、悦享商城、微信小程序、悦系列节目集群、网络综艺、网络电视剧、短视频IP矩阵、互动直播、在线游戏、社交电商、悦享会员付费体系、创新平台技术产品及数字经济新文娱产业园等在内的业务生态体系。

耀世星辉将以“悦享+”为核心产业生态布局，在完成自身业务、品牌、战略全面升级的同时，正在实现向全球范围的产业化拓展。

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