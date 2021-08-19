– 荣获明晟（MSCI）ESG评级，取得中国生物科技公司首次参评的最佳成绩

– 成立由董事会领导的独立的ESG委员会，深化ESG管治体系

– 公司现有女性员工占比超过三分之二，逾30%董事会成员为女性

– 公司于2020年成立女性领导力理事会，培育人才，支持员工个人成长与职业发展

– 公司多元和包容的企业文化及创新力备受认可，获评T+Employer 卓越雇主

中国上海和美国盖瑟斯堡2021年8月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 天境生物（“公司”）（纳斯达克股票代码：IMAB）是一家从临床阶段正迈向商业化的生物药公司，致力于创新生物药的靶点生物学研究、抗体工艺及中美临床开发和产品商业化，为全球范围内需求迫切的癌症治疗领域，提供新型有效的治疗手段。公司今天宣布，经董事会批准，将设立环境、社会与治理（ESG）委员会。

ESG委员会由天境生物首席执行官、执行董事申华琼博士、独立董事欧振国先生与邵蓉教授组成，欧振国先生将担任委员会主席。该委员会作为公司ESG工作的最高决议机构，负责审议和监管公司ESG战略、政策、发展目标及业务风险，并将设立工作组推进和落实具体事项。

一直以来，天境生物致力于以多元和包容的企业文化，为员工提供理想的工作环境，积极践行企业社会责任，并不断提升公司的治理水平。目前，公司女性员工占比超过三分之二，其中57%拥有硕士或博士学历，超过30%的董事会成员为女性。2020年，为推动性别平等，培育人才，天境生物成立了女性领导力理事会（WLC），支持员工个人成长与职业发展。2020年新冠疫情爆发初期，天境生物向湖北武汉的医院和医护人员捐赠了价值80万元人民币的防疫急需物资，并向生命科技和医药健康非营利组织百华协会（BayHelix）捐赠5万美元，支持全球抗疫。2021年，天境生物凭借在领导力、组织人才以及创建多元化的工作环境等领域的杰出实践，荣膺T+Employer 卓越雇主。2021年7月，天境生物向河南省慈善总会捐款100万元人民币，用于河南暴雨受灾地区的救援和重建工作，保障灾后医疗系统的平稳运转，让患者尽早获得救治；同月，公司被明晟（MSCI）ESG授予BBB评级，该评级为中国生物科技公司首次参评所取得的最佳成绩。

ESG委员会主席欧振国先生表示：“天境生物自创立以来，不断为股东创造价值。秉着造福患者的初心，在治理、环境保护、可持续发展和透明化运营等维度，公司始终坚持最高标准。未来，ESG将成为企业战略和核心价值不可分割的组成部分，助力公司可持续发展，为社会做贡献。”

关于天境生物

天境生物（纳斯达克股票代码：IMAB）是一家创新的国际生物科技公司，聚焦肿瘤免疫领域差异化创新生物药的研发、生产和商业化。公司以“持续开发创新生物药，真正改变患者生活”为使命，在“快速产品上市”和“快速概念验证”的双轮策略驱动下，通过自主研发和全球授权合作等多元化模式，迅速建立起拥有超过15个具有全球竞争力的创新药研发管线。凭借领先的新药研发实力以及正在快速推进的GMP生产能力和商业化布局，公司正迅速从临床阶段生物科技公司成长为覆盖全产业链的综合性全球生物制药公司，在上海（总部）、北京、杭州、香港、美国马里兰州和加州圣迭戈均设有办公室。更多信息请访问http://ir.i-mabbiopharma.com并关注天境生物领英、推特及微信官方账号。

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天境生物宣布成立环境、社会和治理（ESG）委员会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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