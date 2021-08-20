因防疫策略改变 香港与新加坡放弃推动“航空旅游气泡”

来源：美国之音, 文章内容并不代表本网立场和观点。 – 松仁 华盛顿 — 香港 和新加坡的政府星期四（8月19日）分别宣布，由于两地目前在 疫情 防控策略上存在差异，双方决定不再就双边“ 航空 旅游 气泡”安排作进一步讨论，会按照各自的入境防控措施，继续推动两地人员往来。 港府自去年6月起陆续与11个国家商讨双边“旅游气泡”安排，新加坡则是首个与香港达成原则性协议的国家。其他10国包括越南、泰国、新西兰、马来西亚、 澳大利亚 、韩国、瑞士、日本、德国及法国。 所谓“旅游气泡”，是指将一些新冠疫情较轻的国家或地区连结成“气泡”，在气泡内有限制地互相开放旅游，气泡内的旅客不用接受强制检疫。 全球最早实施“旅游气泡”的地区是欧洲波罗的海的爱沙尼亚、拉脱维亚以及立陶宛三国。它们去年5月中旬成立“波罗的海旅游气泡”，互相开放边界，气泡内的民众可以自由出入。但是此安排实施不久就因为疫情反弹而叫停。 路透社引述港府发言人星期四的声明表示，香港与新加坡去年下半年就“航空旅游气泡”开展讨论，基础是两地都采取相近的疫情防控策略。但是，随着新加坡目前改采新的疫情防控措施，要将新加坡变成“坚强抗疫社会”，原先…