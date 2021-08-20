聚焦COP15云南生物多样性 依托丰富资源优势 丘北以“旅游+”带动乡村振兴

轻摇一叶扁舟划进荷潭，就可以感受满是荷香的世界，尝试在水上嬉戏的美好，找回已经远去很久的童年笑靥；倚靠一石就能浅睡，在梦里，便能邂逅一群美丽的荷仙，感受人间的“天堂”……这就是云南丘北县的“普者黑”，一个以灵韵引爆激情的人间仙境。 8月14日，COP15全媒体采访团走进云南省文山壮族苗族自治州丘北县境内的普者黑，来感受这里的灵动与美妙。 丘北县位于云南省东南部，文山州北部，国土面积5038平方公里，耕地面积182万亩。丘北县历史悠久，于道光二十年（1840年）建县，居住着汉、壮、苗、彝、回、白、瑶等民族，少数民族人口占总人口的64.7%，民族文化底蕴深厚。 境内旅游资源丰富，有“世间罕见、中国独一无二的喀斯特山水田园风光”的国家 级旅游景区、国家级风景名胜区、国家湿地公园、省级自然保护区——普者黑。 据观测，自2016年以来，普者黑喀斯特国家湿地公园每年冬季飞到普者黑越冬的雁鸭类大中型游禽和涉禽达3万余只，其中国家二级重点保护鸟类就有20种。 根据不完全统计，普者黑湿地公园境内共有维管束植物823种，隶属于151科。其中蕨类植物17科46种；裸子植物6科16种；被子植物128科，76…