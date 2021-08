中国航空新闻网讯: 据simpleflying报道,IATA已将接受英国和欧盟颁发的数字疫苗证书整合到其IATA 旅行 通行证应用程序中。新功能将使乘客在后COVID时代旅行时更容易证明他们的 疫苗接种 状态。 现在,前往许多国家/地区都需要提供阴性的COVID-19检测或疫苗接种证明,这给航空公司带来了挑战。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is