先进技术专业管理提升企业价值

上海2021年8月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ —

2021第二季度财务亮点：

收入为人民币71.1亿元，同比增长13.4%，创历年二季度新高。

经营活动产生现金人民币16.8亿元，同比增长67.1%。扣除资产投资净支出人民币9.2亿元，二季度的自由现金流达人民币7.6亿元。

净利润为人民币9.4亿元，创历年二季度新高。

每股收益为0.54元，而2020年第二季度为0.15元。

2021上半年度财务亮点：

收入为人民币138.2亿元，同比增长15.4%。

经营活动产生现金人民币28.8亿元，同比增长33.9%。扣除资产投资净支出人民币14.8亿元，上半年的自由现金流达人民币14.0亿元。

净利润为人民币13.2亿元，同比增长261.0%，创历年上半年净利润新高。

每股收益为0.78元，而2020年上半年为0.23元。

2021年4月顺利完成非公开发行股票，募集资金人民币50.0亿元。

今日，全球领先的集成电路制造和技术服务提供商长电科技（600584.SH）公布了2021年半年度财务报告。报告期内，2021年上半年营业收入为人民币138.2亿元，同比增长15.4%；实现净利润人民币13.2亿元，同比增长261.0%。

继2020年长电科技实现了历史性的高速增长；2021年上半年，公司全体员工在管理团队带领下为公司业绩再创新高，净利润已超过2020年全年水平。取得如此成绩主要源自于近年来公司聚焦高附加值、快速成长的市场热点应用，以及与之对应的国际和国内的重点客户订单强劲需求。同时，国内外各工厂持续加大运营管理能力的提升，积极调整技术和产品结构，进而持续推动盈利能力提升。

近年，长电科技积极把握市场趋势，不断寻求与集成电路产业链上下游的协同创新和发展，为产业的高质量发展探索新的发展路径。2021年上半年成立“设计服务事业中心”与“汽车电子事业中心”，加强与产业链的高效互动和协同发展，为客户提供无缝、高效的全生命周期技术服务支持；完成定增募资约50亿元人民币，提升在SiP、QFN、BGA等芯片成品制造方案的能力，更好地满足5G通讯设备、大数据、汽车电子等终端应用的需求；推出XDFOI 全系列极高密度扇出型封装解决方案，为长电科技主营业务方向之一的2.5D，3D先进封装和芯片异构集成提供高性价比、高集成度、高密度互联和高可靠性的解决方案，引领先进芯片成品制造技术创新迈向新高度；完成对Analog Devices Inc.新加坡测试厂房的收购，进一步拓展了长电科技的海外测试业务，全球化经营布局快速稳步前行。

长电科技首席执行长郑力先生说：“智慧生活的诸多创新应用场景伴随着后摩尔时代的到来，快速推动了先进封装和芯片成品制造技术的升级换代，并为长电科技提供了全新的历史发展机遇。近年来，长电科技携手全球客户持续加大对先进技术的投入，强化专业化国际化的企业管理和生产运营体制，2021年上半年营收及净利润均创历史新高。面向未来，我们将继续加大先进工艺的研发投入，优化运营能力，加强专业化团队建设，响应股东建议强化人才激励机制建设，在董事会的指导和支持下尽快落实股权激励及科学有效的薪酬激励等各项激励政策，为长电科技的可持续发展打下坚实的基础。”

点击查看：《江苏长电科技有限公司2021年半年度报告》

关于长电科技：

长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商，提供全方位的芯片成品制造一站式服务，位居行业全球第三，中国大陆第一。

长电科技成立于1972年，在全球拥有超过23,000名员工，在逾22个国家和地区设有业务机构。拥有3,200多项专利，在中国、韩国和新加坡设有六大生产基地和两大研发中心，可与全球客户进行紧密的技术合作并提供高效的产业链支持。

长电科技的业务范围包括集成电路的系统集成封装设计、技术开发、产品认证、晶圆中测、晶圆级中道封装测试、系统级封装测试、芯片成品制造及测试并可向世界各地的客户提供直运服务。长电科技的产品、服务和技术涵盖了主流集成电路系统应用，包括网络通讯、高性能计算、汽车电子、大容量存储等领域。

长电科技2021年上半年盈利营收再创历史新高 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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