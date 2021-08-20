苏州2021年8月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 基石药业（香港联交所代码：2616），一家专注于研究开发及商业化创新肿瘤免疫疗法及精准治疗药物的领先生物制药公司，宣布根据香港恒生指数有限公司的公告，公司获纳入恒生综合指数，并将于2021年9月6日生效。

恒生综合指数涵盖在香港联合交易所主板上市证券总市值最高的95%，提供了一项全面的香港市场指标。恒生综合指数采用流通市值加权法计算，可以用作发行指数基金、互惠基金及表现量度基准。基石药业被纳入恒生综合指数标志着公司已符合了被纳入港股通交易的标准，港股通是香港与中国大陆广大资本市场投资者之间的股票买卖与投资的渠道。

自2015年底成立以来，基石药业一直专注于中国高发癌种并开发了多种候选药物，为患者带来变革性疗法，并成为业内少数能够在全球范围内推进商业化进程的公司之一。今年，基石药业已成功在中国大陆和台湾地区上市两款产品，预计还将获得多项新药上市申请的批准。目前，公司正与合作伙伴辉瑞和EQRx紧密合作，尽快推进包括舒格利单抗在内的肿瘤免疫产品在中国大陆及海外的临床开发及商业化进程，从而实现产品整体价值的最大化。此次入选恒生综合指数，将进一步提升公司的市场关注度，扩大投资者群体，有利于促进公司长期可持续性发展。

相关链接 :

http://www.cstonepharma.com

基石药业获纳入恒生综合指数 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com