研发里程碑：2021年8月慧宝源生物在研抗癌新药赛洛嗪（JP001）美国IND临床试验获批

北京2021年8月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 慧宝源生物于2021年8月16日欣然获悉，公司在研抗癌新药赛洛嗪（JP001）已获美国食品药品监督管理局（FDA）临床试验批准，将开展针对新诊断胶质母细胞瘤（GBM）的研究—标志着慧宝源生物正在推进的一项国际多中心、开放性的II/III期临床研究获得了一个重要里程碑，这项研究旨在评估JP001联合标准放化疗带给新确诊的GBM患者的总体生存受益及安全性。计划先后在中国台湾，美国及中国大陆三地协同实施。

胶质母细胞瘤（Glioblastoma，GBM）是最常见的胶质瘤类型，患者预后差，大多数报道其中位生存期（OS）为10到15个月。目前的标准治疗为最大化的安全切除，然后对切除腔进行同步放射治疗（RT）和替莫唑胺（TMZ）化疗，随后继续TMZ辅助治疗。单纯手术切除治疗的中位生存期为6个月左右，合并手术切除和放疗使中位生存期延长至12.1个月，在此基础上联合TMZ治疗可将中位生存期进一步延长至14.6个月。尽管GBM患者的生存期在持续而缓慢的改善，但是GBM的治疗仍然具有很大的挑战，未能满足患者需求。

细胞自噬是一种溶酶体介导的分解代谢过程，在暴露于细胞内、外应激情况下，通过降解细胞质成分，帮助维持细胞内稳态和细胞的存活。GBM被认为具有非常强的自噬性，是一种对放疗及化疗耐受的肿瘤，所处肿瘤微环境呈免疫抑制状态。自噬调节是目前克服胶质母细胞瘤细胞对细胞毒化疗和放射诱导的细胞死亡抵抗的主要策略。

JP001

JP001是慧宝源生物在研的双重自噬调节剂，可以改善肿瘤微环境（TME），使肿瘤细胞对放化疗更为敏感。此前，慧宝源生物于2019年11月从强普生技取得JP001抗肿瘤适应症全球独家授权许可，JP001已获中国台湾卫生福利部（TFDA）批准，豁免I期，直接开展针对新诊断GBM的临床II/III期研究，且已有部分患者的试验安全和有效性数据。同时，慧宝源生物也已布局在美国，中国大陆开展同一适应症的II/III期临床试验工作。

鉴于JP001的双重自噬调节作用，其对包括GBM之外的多种癌症，如肉瘤、难治性转移性实体瘤、治疗失败的多发性骨髓瘤、淋巴管肌瘤、膀胱癌、肾细胞癌等均有效果并已发表了一些文献，未来JP001将采取联合用药的策略进行开发，开发更多的适应症，初步估算可覆盖至少30%的肿瘤类型。

JP001的主要优势如下：

抗癌增敏剂

JP001可引发自噬，抑制肿瘤细胞增殖，促进细胞凋亡，增加放化疗敏感性。

JP001可引发自噬，抑制肿瘤细胞增殖，促进细胞凋亡，增加放化疗敏感性。 极大的开发价值

JP001对GBM、肉瘤、难治性转移性实体瘤、治疗失败的多发性骨髓瘤、淋巴管肌瘤、膀胱癌、肾细胞癌等均有疗效。实验发现JP001与公司在研新药克来夫定在乙肝病毒转染的肝癌细胞系中有协同杀伤作用，单药或联合用药对肿瘤细胞代谢的影响正在开展研究。

JP001对GBM、肉瘤、难治性转移性实体瘤、治疗失败的多发性骨髓瘤、淋巴管肌瘤、膀胱癌、肾细胞癌等均有疗效。实验发现JP001与公司在研新药克来夫定在乙肝病毒转染的肝癌细胞系中有协同杀伤作用，单药或联合用药对肿瘤细胞代谢的影响正在开展研究。 GBM治疗效果明显优于标准治疗

目前新诊断GBM的治疗基本以手术治疗结合放化疗作为标准治疗，治疗效果不佳。JP001联合标准治疗疗效明显优于标准治疗，且其治疗效果与特定的Bio-marker高度关联。

JP001

II/III 期临床试验小结（已入组的患者）

中国台湾正在进行的 新诊断胶质母细胞瘤放射治疗加用替莫唑胺加用或不加用治疗之随机 II/III 期试验 ，该试验计划将从美国，中国大陆及中国台湾三地国际多中心共入370位患者；现已有6例患者随机纳入试验组（标准治疗TMZ/RTZ治疗联合JP001）。

试验组的6例患者中4位为女性，2位为男性，年龄界乎41到58岁，中位治疗期为14个月的JP001治疗过程中耐受性好，无3度毒性。

据观察，中位无进展生存期（PFS）超过14个月（其中006号患者PFS＞21个月）；截止目前部分患者仍存活，总生存期（OS）最长已超29个月。PFS和OS均远远高于现有标准治疗，且与特定的Bio-marker相关性达到100%。

回应此次里程碑，周博士表示：

“JP001在中国台湾已开展临床II/III期试验，初步临床试验结果显示，患者的耐受性良好，治疗组6例患者中4例疗效显着，其中2例PFS>20个月、OS最长已超29个月，至今仍存活且无复发迹像。

更令人兴奋的是疗效显病例与特定的生物标志物（Bio-marker）的高度关联性对JP001的精准治疗，降低临床试验成本，加速获批NDA及市场占有率有着重要意义。同时，我们发现JP001联用PD-1可增强PD-1对GBM的敏感性，正就此积极在美国开展临床试验计划。

我们正在布局美国，中国大陆及中国台湾三地国际多中心的II/III期试验，并已向中国CDE（国家药品监督管理局药品审评中心）申请PRE-IND会议。我相信，JP001将成为一个新药策略创新的成功案例，助力更多更快地开发出能真正满足患者需求的抗癌新药。”

JP001的主要研究者（PI）季匡华教授亦表示：

“自噬是诺贝尔奖的题目，对每个细胞不可或缺。自噬的治疗靶点存在于每一类细胞中，包括肿瘤细胞、肿瘤微环境（TME）中的细胞和体内的正常细胞。当细胞经受饥饿或化疗（CT）时，自噬通常具有细胞保护作用。自噬的保护作用在肿瘤细胞被放化疗攻击致死时尤为突出，所以近年来正在成为新抗癌药物开发的重要靶向。

单用JP001在lymphangioleiomyomatosis淋巴血管平滑肌肉增生症这个罕见病会很有效，对其他多数癌症，联合各种抗肿瘤疗法效果更佳。JP001的基本原理也提示，其优点为具有抗癌药物增敏效果，且已在30%+的晚期癌症上看到临床价值。作为抗癌增敏剂，无排他性，市场更大，如贝伐avastine，号称2025全球有120亿美元的市场，单用虽然没有效果，但联合用药市场极大。”

研发里程碑：2021年8月慧宝源生物在研抗癌新药赛洛嗪（JP001）美国IND临床试验获批 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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