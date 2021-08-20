2021智博会，浪潮“智”等你来

重庆2021年8月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021中国国际智能产业博览会（简称2021智博会）将于8月23-25日举办，大会由国家发改委、科技部、工业和信息化部、国家网信办、中国科学院、中国工程院、中国科协、新加坡贸工部、重庆市人民政府共同主办。

2021智博会的主题是智能化：为经济赋能，为生活添彩，将结合国家发展战略、产业发展趋势紧扣工业互联网、智能制造工业软件、产业基础再造等重点领域，采取线上线下相结合形式，创新举办多项活动。

浪潮应邀将参加大会开幕式、主论坛、多个分论坛发布新产品、展出业务实践。

发表浪潮观点

8月23日14:30-17:30 智慧农业高峰论坛

浪潮科技董事长王方将围绕以数字赋能农业农村建设，全面推进乡村振兴的新业态、新路径进行深度解读，分享浪潮发挥自身优势以数字化力量助力乡村振兴的实践。

8月23日14:00-17:35 制造业数字化转型高峰论坛

浪潮工业互联网副总经理庞松涛将发表主题演讲，分享浪潮持续打造云洲平台，支撑新型制造模式和服务体系，赋智聚能助力高质量发展的实践。

秀出浪潮新品

8月23日15:00-15:50 重庆国际博览中心N8馆

浪潮将发布亳州城市大脑3.0、浪潮双子城市运行管理平台2.0、天鹰边缘计算网关、浪潮御夫智慧城管无人巡查平台、8K超高清端到端解决方案等新品。

展出浪潮实践

8月23日-25日 重庆国际博览中心中央大厅、N4馆、N2馆

浪潮在线上线下同步搭建了科技感十足的展区，充分展示新一代信息技术企业实力。在综合展区，浪潮将展出智慧计算、浪潮云、工业互联网、5G、大数据、数字政府、智慧行业、云ERP、智能终端等核心业务；在工业互联网展区，浪潮将全面展现云洲工业互联网平台技术及实践；此外，在上合组织展区，也有浪潮的精彩展出。

2021智博会，浪潮邀大家开启智慧之旅。

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