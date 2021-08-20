上海2021年8月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近期，在国际美妆大牌林立的美妆市场，国货品牌林清轩通过科技创新，坚持对产品升级换代，其山茶花油核心单品已从1.0进阶到3.0，并不断焕发创新生命力。

随着消费者对国产品牌认可度和信任度的快速提升，以及社交电商引领新零售进程的不断深入，越来越多的国货美妆品牌开始在市场中抢滩登陆，并朝高端化市场迈进。因此，如何在激烈的市场现状中保持品牌的竞争力成为了摆在护肤品牌面前的严峻课题。

我国山茶花润肤油开创者林清轩从品牌成立起就坚持科研创新，其山茶花油核心单品已从1.0进阶到3.0，产品竞争力不断提高。



林清轩科学实验室

开创全新品类，推出系列产品迅速赢得市场

在林清轩开创山茶花润肤油之前，虽然客家女子山茶花油来保养皮肤的传统古已有之，古籍中对山茶花油的记载也不少，但是山茶花油护肤在化妆品行业应用的却不多，甚至于对山茶花油的研究也很少。在山茶花油护肤这一个细分领域，市场上可以说是一片空白，这就更加激发林清轩科研团队对山茶花油成功功效研发的决心。

经过两年专业团队的研发，林清轩于2014年推出主打“滋养肌肤”功能的山茶花润肤油。随后，林清轩又进一步推出山茶花修护系列产品，将中国的山茶花修护瑰宝运用于化妆品行业。在国产中高端抗初老赛道中，林清轩年度间占比提升，2020年排名第一，表现优异。其明星产品山茶花润肤油证实在强修护、抗初老方面有显著作用。据MAT2020线上数据显示，90、95后中高端抗初老市场中，林清轩山茶花润肤油贡献品牌消费占比高达63%。

聚焦山茶花研发，持续升级清轩萃核心技术

作为山茶花润肤油领域的开创者，林清轩对山茶花的起步研究并不容易。为了独立研发山茶花油新配方，林清轩在自主筹建的化妆品科研中心里汇集了30多位优秀的植物学、生物学、中医学、分析学等不同学科专业的科研人员，重点研究 “山茶花润肤油”。功夫不负有心人，林清轩科研团队在研究中创新，应用精细萃取工艺，提取出山茶花籽、叶和花当中的活性修复成分，并将其命名为“清轩萃”（是指山茶花籽、山茶花、山茶叶的活性精萃），用科技解密了中国千年山茶花修护的秘密。

清轩萃的研发跨度将近10年，目前已升级到第三代。从第一代精选油酸含量大于75%的山茶花油开发出山茶籽油压榨工艺到第二代克服重重困难，通过真空低温浓缩技术可以使浓缩液中黄酮和多酚的含量得到提高；再到第三代创新性的通过“三精三萃”工艺，使黄酮和多酚的提取率再次提高，其中山茶籽精炼油中活性含量提高20%以上。目前，第四代清轩萃的研发工作已正式启动。林清轩会持续对山茶花创新研发，并且第四代清轩萃的护肤功效将会再上一个新台阶。

创新定位焕肤修复功效，差异化战略转型高端

众所周知，消费者选择一款护肤品，最主要的还是看功效。而市面上主打补水、保湿、美白、抗皱等功效的打牌护肤品比比皆是，如何在功效领域中开创新的定位，则考验着每个品牌的产品实力。因此，林清轩在众多山茶花功效中，抽丝剥茧，以山茶花焕肤修护为突破点，打造焕肤修护产品。



林清轩发展历程



林清轩广州正佳广场店

林清轩自2017-2020年，每年山茶花润肤油销量都在持续飙升，如今林清轩已经广受市场认可，成为了山茶花护肤的代表品牌。进入高端市场需要差异化竞争，聚焦山茶花、实现山茶花润肤油单品的突破和发展让林清轩的差异化品牌定位更清晰。

在颜值经济时代，林清轩通过产品技术创新实力强势突围，成功在大牌林立的美妆市场中实现弯道超车，创造出属于自己的一片蓝海。凭借这股持续创新的精神，让林清轩不断研发和生产出超越期待的产品，从1.0到3.0甚至4.0、5.0…….林清轩创新从未止步，并将继续努力续写实力，创造国货传奇。

从1.0到3.0，林清轩山茶花油核心单品演绎创新实力 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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