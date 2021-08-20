中国上海2021年08月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ – 深圳2021年8月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年8月，TUV南德意志集团（以下简称“TUV南德”）与阿里巴巴国际站跨境供应链（以下简称“阿里国际跨供”）共同推出产品出口各国合规要求系列专家讲座。TUV南德资深专家做客阿里巴巴国际站跨境供应链直播间，介绍最新各国出口合规要求并分享相关经验，为众多企业了解各国出口法令法规及如何满足相关要求提供有力的专业支持，助力企业顺利开拓国际目标市场。



直播现场

目前，不同国家和地区对进口产品都有明确的法令法规要求，且随着这些法令法规的不断更新，如何实时掌握最新法令法规要求并使产品合规，是众多跨境贸易商家关注的热点。作为国际权威的第三方检测认证机构，TUV南德致力于深度研究各国法规，为企业提供合理的检测方案，协助企业从容应对贸易壁垒。此次与阿里国际跨供的“强强联合”，将有效助力商家更好地拓展全球业务，获得更多商机。

8月18日，TUV 南德首次做客阿里国际跨供直播间，直播嘉宾韦锋先生（TUV 南德电子电气部化学技术经理）以“电子电气产品欧美市场准入化学要求”为主题，介绍了电子电气产品在欧美等国家和地区最新化学测试的法规要求，并结合经典案例向企业讲解产品合规的要点及注意事项，助力企业有效应对法规要求，高效占领国际市场。

作为专业的一站式解决方案提供商，TUV南德为客户提供多种商品品类涉及多个国家的测试认证、检验、审核与体系认证、培训、合规审核等服务。接下来，TUV南德专家将继续做客阿里国际跨供直播间，针对“口罩”、“婴童产品”等热门出口产品品类，详细分析欧美等各国最新法规要求，并结合热点实例提出建设性意见，助力跨境商品顺利出口到国际目标市场。

双方在认证、测试领域的合作范围详见阿里国际跨供官网：

https://onetouch.alibaba.com/moBasedata/luyou/home/marketPlace/servicelist.htm?spuCode=MP_CHECK_ATTESTATION

相关链接 :

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TUV南德做客阿里国际跨供直播间解读各国合规要求 助跨境电商贸易 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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